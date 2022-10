El PP propone la difusión universal a través de Youtube de los vídeos sobre eventos lorquinos del "Borrasca"

La secretaria general del Partido Popular de Lorca, Rosa María Medina, ha propuesto que el Ayuntamiento emprenda a la mayor brevedad posible los trabajos tendentes a poner a disposición de todos los lorquinos el extraordinario y amplio material audiovisual cedido por Antonio Martínez Veas-Pérez de Tudela, conocido popularmente como “Borrasca”, utilizando para ello uno de los canales de difusión de videos más generalizado y accesible, como es el caso de Youtube.

Medina Mínguez ha manifestado que se trata de una propuesta totalmente constructiva con la que consideramos que se daría cumplimiento a las pretensiones expresadas por el propio cedente, cuando este valioso material fue entregado al Consistorio Municipal en mayo de 2009. De hecho, esta iniciativa ha sido previamente consultada con sus familiares, quienes nos han expresado su apoyo unánime, por lo que hemos decidido elevar este asunto al próximo pleno municipal para recabar el apoyo del resto de grupos políticos municipales.

Hemos de recordar que ya en el año 2019 emprendimos una acción de difusión en este sentido, procediendo a colgar en el canal municipal de Youtube las procesiones de Semana Santa de 1999, una línea que estimamos que es la más adecuada para que los ciudadanos puedan tener acceso libre, directo e instantáneo estos videos, independientemente del lugar en el que estén, y con la facilidad de poder hacerlo a través del móvil, Tablet, ordenador o cualquier dispositivo con acceso a internet. Nos encontramos, por tanto, con una oportunidad histórica de dar un paso adelante en materia de promoción del legado audiovisual municipal que podemos y debemos aprovechar.

La donación efectuada de la colección videográfica de Antonio Martínez Veas-Pérez de Tudela, que engrosa el patrimonio documental en poder del Archivo Municipal de Lorca, cuenta con 708 vídeos grabados en distintos formatos, que constituyen uno de los principales recursos documentales del Archivo de la Imagen municipal. Estamos hablado de un material cuya promoción a través de Youtube facilitaría también el trabajo de los investigadores presentes y futuros que se quieran acercar al análisis de nuestra historia reciente

El deseo manifestado por el donante fue entregar su amplio archivo videográfico al pueblo de Lorca a fin de que pueda ser ofertado para su visión y estudio por los usuarios de estos especiales fondos documentales, así como para su mejor custodia.

Los vídeos elaborados y cedidos por Antonio Martínez Veas – Pérez de Tudela, que tiene concedido el Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca, integran el mayor archivo videográfico sobre hechos que atañen a nuestra ciudad custodiado por el Ayuntamiento. El conjunto, que alcanza un total de 708 unidades sumando aproximadamente unas 2.100 horas de filmación, está compuesto por 233 unidades en formato Beta, 193 unidades en formato VHS, 282 unidades en formato 8, así como un reproductor Sistema Beta y otro de iguales características para reproducir el Sistema Super VHS, ambos imprescindibles para las tareas de visionado, catalogación y digitalización completadas por Mariano Hernández.

La temática del fondo atañe a todo tipo de actos, hechos, sucesos o acontecimientos, tales como Fiestas en barriadas, Plenos Municipales, Corridas de toros, Procesiones (de Semana Santa, de la Patrona, infantiles, etc.), Festivales de Folklore, Actividades y eventos deportivos, Mercados y Ferias, Pregones de Semana Santa, Fiestas de San Clemente, Cabalgatas de Reyes Magos, Inauguraciones (de monumentos, de edificios y obras públicas, etc.), Presentaciones de libros, Premios Elio, Vistas de Lorca, Juras de Bandera y otros relacionados con el Regimiento Mallorca 13, Colegios, Fiestas de Carnaval, Romerías en diputaciones, Hermanamiento de Lorca con otras ciudades, Homenajes, Conciertos musicales, Conferencias, Mítines políticos, Actuaciones teatrales, Obras hidráulicas, Fallas de San José, Exposiciones, Tomas de posesión de Alcaldes, Pantanos, Nombramientos honoríficos (de Hijos Predilectos y Adoptivos), Temas ecológicos, Premios Empresariales, etc.

De este extenso campo destacamos reportajes de muy vario tipo y de especial interés: desde la visita de los Reyes de España (año 1994) o la del Príncipe de Asturias (1992) a nuestra Ciudad, la de la venida de Ministros o de Embajadores, hasta otros igualmente sentidos (Desfile de Tricentenario de nuestro Regimiento, homenaje al Dr. Méndez en 1990, descubrimiento estatua Narciso Yepes), las de otros sucesos trágicos (accidente mortal en las obras del Tajo-Segura), testimoniales (voladura de Los Sangradores, nevadas, derribo de edificios –Estación de San Diego, Hotel Madrid, Cristal Cinema-) o de notables inauguraciones de tipo cultural –Teatro Guerra, Museo Arqueológico, Centro Espín- sin olvidar la presencia e intervención de personajes conocidos (la actriz Margarita Lozano, el escritor José María Castillo Navarro, el actor Francisco Rabal…).

Contempla también copias de filmes como es el caso de la película francesa rodada en los años 60 sobre la obra de Castillo Navarro titulada “El niño de la flor en la boca”, el reportaje sobre la riada de 1973, inauguración del monolito en el Puente de San Cristóbal (1979), procesión de Semana Santa de 1981, actuaciones de Narciso Yepes procedentes del Archivo de TVE, etc., de las que ahora podrá disponerse gracias a su diligente preocupación. Recoge una parte importante de la vida de nuestra ciudad durante más de 30 años.