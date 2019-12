El PP propone creación de una plataforma municipal que permita a docentes lorquinos publicar sus innovaciones

El Concejal de Educación en el Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Pedro Mondéjar, ha propuesto al actual gobierno local "hacer visibles las mejores innovaciones de nuestros docentes y que sean compartidas de forma generalizada por todos los maestros y profesores del municipio. Para ello proponemos al actual gobierno local que establezca una plataforma municipal en la que estos profesionales de la enseñanza tengan la oportunidad de publicar una recopilación de las mejores experiencias de los centros del municipio, editando en papel cada año aquellas que cuenten con un valor académico de mayor relevancia. Desde del PP planteamos, además, que esta iniciativa alcance más allá de nuestro municipio, en colaboración con la Consejería de Educación. Reclamamos que dicha edición cuente con su propio ISBN, para poder servir a los autores de las experiencias de reconocimiento, no solo público, sino para sus expedientes docentes personales. Queremos que se lleve a cabo una presentación pública de la edición de dichas innovaciones."

Pedro Mondéjar ha indicado que "esta propuesta se pone sobre la mesa con la esperanza de que esta vez tenga aceptación por el equipo de gobierno. Lo hacemos desde la plena responsabilidad de que aquí estamos para aportar ideas por el bien de Lorca, de sus ciudadanos y de las personas relacionadas de una u otra manera con la educación. El Partido Popular de Lorca apuesta de manera firme por la educación y por la libertad de enseñanza, que lleva a tener centros de calidad y que a la vez dan respuesta a todos los ciudadanos.Queremos subrayar el gran trabajo que están haciendo los docentes en los centros educativos y de lo importante y valioso que son determinadas prácticas e innovaciones que llevan a cabo. Dichas innovaciones son el fruto de un sinfín de horas que dedican a la creación, diseño y preparación de dichos planteamientos y los materiales que conllevan. Es el trabajo invisible que realizan fuera de las horas lectivas y que tiene como objetivo único, mejorar el aprendizaje de los alumnos, buscando formas de enseñanza que se adapten a cada uno de ellos. Todo este ingente trabajo no es que no sea valorado, es que ni siguiera se conoce, creando en muchas ocasiones mantras negativos sobre la profesión, que nosotros hoy aquí denunciamos y ponemos en valor, por el contrario todo este esfuerzo no reconocido y por consiguiente el respeto que se merece."

El edil del PP ha señalado qe "Lorca es un gran municipio, en extensión y diverso en el mapa escolar. Nuestra gran red de colegios de Educación Infantil y Primaria, de centros de Secundaria Obligatoria, de Bachiller, de Formación Profesional, de Idiomas, de Conservatorio de Música y de otras realidades educativas, hace que haya una inmensidad de docentes trabajando por la innovación y por la mejora de la calidad del aprendizaje y de la diversidad de la enseñanza. A todo esto se le suman las diferentes realidades educativas del municipio que lo enriquecen aún más, con centros en zonas rurales en contraposición a los del casco urbano, centros de educación especial y centros de la periferia. Esta amalgama de realidades proyecta innovaciones docentes que en la mayoría de las ocasiones ni se conocen, por lo que tenemos que darles la oportunidad de hacerlas visibles, no solo como valoración de los centros y personas que las realizan, sino también como muestra de ejemplos de buenas prácticas a seguir por los demás centros, siendo fuente de inspiración y de valentía al resto de docentes que a veces no tienen experiencias reales y cercanas donde agarrarse para poder dar el salto hacia el cambio de paradigma y por lo tanto hacia la mejora constante del proceso educativo. En el mes de noviembre apostábamos por hacer un reconocimiento a la profesión docente, profundamente orientado a la dignificación y respeto de maestros y profesores, que cada día con su buen hacer enriquecen a nuestros estudiantes, haciéndolos crecer en conocimientos y valores. La “Gala del Docente” constituye un intento y deseo de que el actual gobierno local, con el Sr Mateos a su cabeza, acogiera nuestra iniciativa para destacar la labor diaria de estos profesionales. Tenemos que lamentar que dicha idea fue ignorada y criticada desde el equipo de gobierno, que no cree que la suma de todos puede hacer una Lorca mejor y una mejor educación."