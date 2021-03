Policía de Lorca destaca el cumplimiento generalizado de las medidas anti covid

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance las actuaciones preventivas/operativas realizadas por parte de la Policía Local, entre el 22 y el 28 de febrero, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “estas labores han dado como resultado un total de 76 denuncias (47 de ellas registradas durante el pasado fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada destacan “las 26 por no respetar el toque de queda (17 de ellas durante este pasado fin de semana); 17 por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (10 en fin de semana); nueves por reunión de no personas convivientes; siete denuncias sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (4 durante el fin de semana); siete por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (seis de ellas se han registrado en fin de semana); seis por consumo de alcohol y fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de seguridad; dos por no cumplir las restricciones de circulación (ambas en fin de semana) y otras dos por no respetar el aforo de local, permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre (las dos en fin de semana)”.

José Luis Ruiz Guillén ha detallado que “esta pasada semana se han reducido en general las sanciones por las diferentes infracciones tales como el uso obligatorio de la mascarilla que ha pasado de 60 a 17 denuncias durante esta pasada semana; las referentes a reuniones de personas no convivientes que han bajado de 30 a nueve; o las relativas a la Protección de la Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza de la Convivencia Ciudadana, que han pasado de 18 a 7 y de 33 a 7, respectivamente; mientras que se ha registrado un ligero aumento en las denuncias relacionadas con el incumplimiento del toque de queda que han pasado de 16 a 26, la mayoría de ellas durante este pasado fin de semana”.

Ruiz Guillén ha añadido que “el gran esfuerzo realizado, una semana más, por los servicios de la Policía Local de Lorca, que ha permitido que se llevaran a cabo un total de 26 controles, siendo identificadas 283 personas y 260 vehículos. Además de las 12 denuncias que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico y las tres personas que han resultado detenidas”.

En cuanto a las labores para controlar el consumo de alcohol no permitido, la Policía Local ha denunciado a dos personas que se encontraban vendiendo en una zona de Los Ángeles,

comprobándose que sobre uno de ellos recaía una prohibición de entrada en territorio Schengen, por lo que se le trasladó a la Comisaría de Policía Nacional donde quedó detenido. También fueron identificadas otras cinco personas que fueron denunciadas por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Dentro del dispositivo de control y vigilancia de las terrazas, en concreto de las zonas de Plaza Colón, Plaza Calderón, Plaza Fiscal Martínez Blanco y alrededores se interpuso una propuesta de sanción por no usar de manera correcta la mascarilla. Además de las sanciones realizadas en un asador, dos por no hacer utilización de la mascarilla y otra por ejercer actividad en interior del local.

La vigilancia para el control del horario de cierre dio como resultado esta pasada semana la denuncia a varios establecimientos que a partir de las 22 horas seguían atendiendo pedidos por teléfono y en cuyo interior se encontraban preparándolos, con los hornos y el resto de la maquinaria en funcionamiento.

El edil de Seguridad Ciudadana ha detallado que “desde Policía Local también se ha colaborado con Guardia Civil en una operación que daba como resultado la detención de una persona que fue sorprendida robando en una tienda del Centro Comercial, y que una vez comprobada su identidad resultó que tenía una orden de búsqueda y detención, por lo que fue detenido y se comprobó la participación en dichos hechos de una segunda persona que también fue detenida. Además, se intervenía en una riña entre varias personas en la que resultaron dos de ellas con aparentes heridas leves de las que fueron atendidos en centro de salud y cuyo agresor había salido corriendo, siendo interceptado por los agentes. Tras la identificación quedó detenido por extranjería y un presunto delito de lesiones”.

Por último, José Luis Ruiz Guillén ha “insistido en la importante labor desarrollada por parte de Policía Local que está permitiendo llevar a cabo actuaciones como las realizadas durante este pasado fin de semana y que se seguirán realizando con el principal objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las medidas anti Covid, así como el resto de la normativa vigente”.