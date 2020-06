Policía Local y Servicio de Emergencias comienzan a hacerse las pruebas de coronavirus

La concejal en el ayuntamiento de Lorca, María Belén Pérez, se ha congratulado de que "todos los agentes de la policía local de nuestra ciudad y los miembros del Servicio Municipal de Emergencias han comenzado a realizarse las pruebas de detección del coronavirus en las instalaciones del Centro Integral de Seguridad. Una vez más tiene que ser el gobierno regional del PP el que se preocupe de solventar los graves problemas derivados de la inoperancia y degradación que caracterizan al actual alcalde socialista de Lorca. Parece mentira que el Sr Mateos siga empeñado en discriminar a los empleados municipales, haciéndoles las pruebas sólo a aquellos a los que él determina y elige, y ha tenido que ser otra vez el gobierno regional el que intervenga para asistir en este caso a nuestros agentes de la Policía Local. Lo que el alcalde socialista se negaba reiteradamente a hacer, lo que tenido que realizar el PP desde el gobierno regional, y sin que al ayuntamiento le cueste un euro."

La edil del PP indicó que "lamentablemente, y una vez más, tenemos que lamentar que el alcalde del PSOE prefiere la comodidad del despacho y que el trabajo lo hagan otros, así que deja sin tests a la mayoría de los empleados municipales y prefiere que vaya pasando el tiempo sin hacer nada. Estas no son formas de gobernar ni de solucionar los problemas de los ciudadanos Ya que el Sr Mateos ha sido incapaz de proveer a nuestros policías locales de este recurso, ha tenido que ser el Partido Popular por medio de su gobierno regional, el que lo haga posible. Lo que resulta impresentable es que el alcalde del PSOE siga negándose a efectuar estos tests a los empleados municipales. No es de sentido común que el propio alcalde no proteja como debe a sus empleados, y encima los discrimine. Lo que tiene que es seguir el ejemplo de la mayoría de municipios de nuestro país, procediendo de inmediato a la realización de las pruebas de detección de la COVID-19 a estos trabajadores. La decisión del actual alcalde de discriminar a los empleados municipales en la realización de estos tests, excluyendo precisamente a los más vulnerables, es un auténtico despropósito y una temeridad."