La Policía Local recuerda que las inmediaciones del Huerto de la Rueda se cortará el tráfico

El concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén ha informado que con motivo de la Feria y Fiestas 2019 que se iniciará mañana viernes, 20 de septiembre y que se desarrollará hasta el próximo 29 de septiembre, se aconseja “que se utilice el vehículo lo menos posible ya que, desde la Calle Puente Tocinos hasta Rotonda del Huerto de la Rueda, se cortará el tráfico a partir de las 20 horas, todos los días de feria, dando prioridad al tránsito peatonal y para darle la máxima seguridad a las personas que durante estos días anden por estas zonas.

Ruiz Guillén ha detallado que se ofrecerán otros itinerarios alternativos debidamente señalizados: por nueva rotonda (antiguo Puente Vallecas), Camino Los Chaparros, Puente La Pía, Ctra. La Pulgara y zonas de aparcamiento de la Feria, o por Avda. Europa, Cruce San Diego y C/. Juan Antonio Dimas, para que se ocasionen las menos retenciones posibles en estas zonas de inmediaciones de la indicada Feria, de máxima circulación peatonal.

9.000 plazas de aparcamiento

En cuanto a las plazas de aparcamiento se han señalizado 4.300 distribuidas en zonas en el aparcamiento frente al Centro Comercial San Diego; en el Parking del Depósito Municipal de Vehículos de 185 plazas en Santa Quiteria, frente al Huerto la Rueda; aparcamiento Complejo Deportivo FELIPE VI; aparcamiento (solar) en Calle Juan Antonio Dimas con vía férrea y Vereda La Palma; aparcamiento en Avda. Santa Clara altura (explanada antiguas Lonjas Municipales); aparcamiento (explanada) frente a Centro Médico Lorca-Centro; aparcamiento (solar) Alameda Rafael Méndez, próximo al Hotel Jardines de Lorca; aparcamiento en solar junto Alameda Dr. Parra Garriges con Calle Poeta Para Vico “Los Padillas”; aparcamiento junto a Plaza Toros; aparcamiento “MENCHIRÓN” Explanada frente a Estación de Autobuses; aparcamiento Subterráneo Plaza Colón; aparcamiento subterráneo Asprodes; aparcamiento en solar, “Rincón de Telares” con Alameda Virgen de las Huertas y Ctra. Pulgara: aparcamiento en solar de Carril de Caldereros con Callejón de los Frailes, aparcamiento Subterráneo Plaza San Vicente, el Subterráneo Lorca- Plaza, el aparcamiento público “PASARELA”, sito en C/. San Fernando con C/. Los Voluntarios.

También se han habilitado recientemente nuevos solares con 4.400 plazas de aparcamiento próximos al Recinto Ferial frente AA.VV. Virgen de las Huertas con C/. Gabriel Gómez (Tío Pillo), en el solar en Ctra. La Pulgara, proximidad con “Ventarique”, dos solares en Ctra. La Pulgara próximo al cruce C/. Santa Quiteria, un solar junto al Camino Cartagena, con proximidad Badén Río Guadalentín, el solar de acceso por Camino del Gato, frente a Comisaría y por último, el solar entre Camino Marín y c/. Actor Antonio Tudela.

Además, los promotores del Colegio Valle del Guadalentín han habilitado parte de sus instalaciones para que también sirvan de aparcamiento, con alrededor de 300 plazas, para todas las personas que acudan a disfrutar de nuestra Feria y Fiestas, así como de los conciertos que se desarrollan muy cerca de las instalaciones escolares situadas en la antigua Carretera de Águilas.