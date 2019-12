Policía Local y Policía Nacional colaborarán en la campaña ‘Comercio seguro en Navidad’

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha asistido, esta mañana, junto a los Comisarios de Policía Local de Lorca y de Policía Nacional, José Antonio Sansegundo y Pedro Montiel, respectivamente, a la presentación de la campaña “Comercio seguro en Navidad” en Lorca.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha agradecido la colaboración que existe “entre el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, junto a Policía Nacional y Guardia Civil” y ha vuelto a pedir “la colaboración ciudadana en el caso que de tengan sospecha de algún hecho delictivo y presencien alguno”.

Ruiz Guillén ha recordado que “el objetivo será mejorar la prevención de los hechos delictivos que ya se está llevando a cabo, así como vigilar las zonas comerciales del casco urbano y de las pedanías, también aquellas zonas donde haya una mayor afluencia de personas, espectáculos, zonas de ocio y diversión, además de mercadillos semanales, otros temporales y de Navidad. También habrá una especial vigilancia en los accesos a los polígonos industriales y los centros comerciales para disuadir a los delincuentes y transmitir seguridad a los vecinos y profesionales del sector”.

El comisario jefe de la Policía Local de Lorca, José Antonio Sansegundo, ha señalado que “el dispositivo está dirigido a evitar que se produzcan hurtos, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, fraudes, usos de billetes falsos y siniestralidad vial, así como la venta y consumo de drogas y alcohol, especialmente entre menores, así como cualquier otra circunstancia que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas”.

Sansegundo ha destacado que “el ámbito de actuación será el casco urbano y las pedanías de Lorca en el que a diario destinaremos un total de 122 funcionarios de la Plantilla de la Policía Local de Lorca, en las distintas zonas y servicios, abarcando todos los turnos”.

Por su parte, el comisario de la Policía Nacional, Pedro Montiel, ha detallado que “la campaña contará con dos fases, una previa que se está desarrollando desde el pasado 27 de noviembre y hasta este mismo viernes, 13 de diciembre, y otra que comenzará mañana, 14 de diciembre y hasta el 7 de enero, en aquellos lugares y zonas donde se suele producir un aumento de la actividad comercial, se establecen mercados de manera temporal o se incrementa la afluencia de personas”.

Además, durante las últimas semanas ha tenido lugar una fase previa en la que se han mantenido reuniones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las distintas asociaciones de comerciantes para reforzar la seguridad tanto objetiva como subjetiva que se produce en torno a los comercios, comerciantes y clientes durante las fiestas navideñas. Se les han transmitido consejos de seguridad, además en este sentido, desde las redes sociales de Policía Local de Lorca se difundirá un decálogo de consejos para evitar que las compras, las aglomeraciones, las prisas, las fiestas, los desplazamientos o las supuestas obras de caridad.

Consejos para evitar sustos innecesarios

Entre las principales recomendaciones mantener siempre vigilados a los más pequeños para evitar que se pierdan, con dos medidas sencillas que podemos aplicar como anotar el número de móvil del padre o de la madre en el brazo del niño o ponerle un colgante con sus datos de identidad y teléfono: o bien enseñar a sus hijos su propio nombre, apellidos, domicilio y teléfono.

También no sacar dinero de su banco a requerimiento de desconocidos, aunque le ofrezcan, aparentemente un gran negocio.

Entre los timos más conocidos y habituales se encuentra el del “tocomocho” que consiste en hacer creer a la víctima que pude beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería, o el “de la estampita” a través del cual se hacen pasar recortes de periódicos por billetes de curso legal.

Internet también se ha convertido en una de las vías para realizar las compras navideñas por lo que se aconseja comprobar que los cargos recibidos en la tarjeta corresponden con el pedido realizado, así como conservar los justificantes y resguardos hasta que recibamos el paquete. Además de no tirar los resguardos de compra en las proximidades de los puntos de venta ya que contienen información sobre las tarjetas que podría utilizarse de forma fraudulenta.

Si durante esta Navidad nos vamos de vacaciones no debemos olvidar cerrar con llave la puerta de la vivienda, no dejar señales visibles de que no estamos en casa, no bajar las persianas del todo, instalar programadores de enciendan o apaguen la luz alguna vez, y no divulgar nuestra ausencia en redes sociales.

Durante la fase operativa de la campaña los agentes de la Policía Local estarán en todas las zonas comerciales, calles y mercados donde intervendrá y actuará peatonales, con presencia uniformada y agentes de paisano, así como en dispositivos operativos de prevención con agentes pertenecientes a las unidades UDIP, GISC y GOMT. Una fase que se completara con el refuerzo del servicio de noche para evitar butrones y alunizajes en comercios, naves y almacenes, con una especial atención a los cajeros susceptibles de arrancamiento y sustracción.