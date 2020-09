La Policía Local de Lorca interpuso 232 denuncias por incumplimientos normas COVID19

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance, esta mañana, de las actuaciones llevadas a cabo, durante esta pasada semana, relacionadas con el incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19.

El edil de Seguridad Ciudadana ha detallado que esta semana pasada, entre el 21 y el 27 de septiembre se han interpuesto un total de 232 sanciones, de las que destacan las 69 por incumplimiento del uso de la mascarilla o llevarla de manera incorrecta; 56 por no respetar la restricciones de circulación por casco urbano; 36 denuncias sobre protección de la seguridad ciudadana; 19 por incumplimiento de periodo de cuarentena; 16 por no respetar el aforo de locales, permitir la consumición en barra y no cumplir con el horario de cierre; 15 por reuniones de más de seis personas; 11 por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana; 9 por incumplimiento del número de ocupantes en vehículos; y una por fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros”.

José Luis Ruiz Guillén ha añadido que “se han realizado un total de 95 controles; han sido 1.802 las personas identificadas y 1.838 los vehículos controlados”.

En cuanto a las sanciones que se corresponden con el pasado fin de semana, Ruiz Guillén ha explicado que se han realizado, entre el 25 y 27 de septiembre, un total de 33 controles, se han identificado 655 personas y 626 vehículos. Además, se han interpuesto un total de 126 denuncias, de las que 37 se deben al no uso o uso incorrecto de la mascarilla obligatoria; 38 denuncias por no respetar las restricciones de circulación en el casco urbano; 16 por incumplimiento de aforo en locales, permitir consumiciones en barrio y no respetar el horario de cierre; así como otras 15 denuncias por reuniones de más de 6 personas”.

Ruiz Guillén ha destacado que “hemos notado un descenso en el número de sanciones interpuestas desde Policía Local, ya que la semana pasada se situaron en las 400, aunque hay que recordar que la intensidad de los controles sigue siendo la misma, gracias sobre todo a que la labor pedagógica que estamos haciendo están dando sus frutos y gracias también a la gran concienciación que tiene la gran mayoría de la población lorquina, que no podemos echar por tierra por la irresponsabilidad de un pequeño grupo”.

Por último, el concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado que “además de todas las actuaciones relacionadas con el coronavirus, desde la plantilla de Policía Local de Lorca se siguen atendiendo cuestiones ordinarias, por lo que una vez más quiero destacar la encomiable labor que están realizando los agentes para el correcto cumplimiento de todas las normas sanitarias y para preservar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.