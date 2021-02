Policía Local de Lorca impone 186 sanciones este fin de semana.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance de las actuaciones preventivas/operativas realizadas por parte de la Policía Local, entre el 8 y el 14 de febrero, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado “el gran esfuerzo realizado, este pasado fin de semana, por Policía Local de Lorca, en coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas del Estado, en los controles de movilidad tanto por carretera como por ferrocarril, en los itinerarios de salida como de llegada al municipio de Lorca, con un total de 26 controles, que han sido más estables que en semanas anteriores, así como 324 personas identificadas y 329 vehículos controlados”.

José Luis Ruiz Guillén ha añadido que a estas labores también se ha sumado la utilización del dron, gracias al cual no se han detectado concentraciones de personas, además del refuerzo de efectivos en el casco urbano y las pedanías para la vigilancia y control de las medidas anti covid.

En cuanto a las sanciones realizadas por incumplimiento de las medidas anti Covi-19, un total de 202 (de las que 151 se han registrado durante el fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada se encuentran “60 denuncias por reunión de no convivientes (46 de ellas corresponden al pasado fin de semana); 35 que se han interpuesto por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (12 en fin de semana); 34 por no respetar el toque de queda (29 se han llevado a cabo durante el fin de semana); 25por incumplir la Protección de la Seguridad Ciudadana (14 de ellas durante viernes tarde, sábado y domingo); 23 denuncias por incumplimiento de confinamiento perimetral (14 se corresponden al fin de semana); siete por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (cuatro en fin de semana); otra denuncia por no respetar el aforo de local, permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre; y otra por fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros”.

El edil ha detallado que “esta pasada semana se han realizado menos controles, pero de más duración, también se ha producido un descenso en el número de denuncias por no usar la mascarilla o hacerlo de manera incorrecta, pasando de 44 a 35; también han bajado de 20 a una las sanciones interpuesta por no respetar el aforo en locales, permitir consumición en las barras y no cumplir el horario de cierre; y las referentes al exceso de ocupantes en vehículos, de 13 a cero; mientras que han aumentado las denuncias por incumplimiento del toque de queda, que han pasado de 19 a 34 y por no respetar el confinamiento perimetral de tres a 23 esta pasada semana, muchas de ellas han sido posibles gracias a la realización de los controles de movilidad realizados”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “además se han remitido siete denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico, cuatro de ellas se corresponden con el fin de semana. Y se han detenido a dos personas entre el 8 y 14 de febrero”.

El concejal de Seguridad Ciudadana también se ha referido a otras actuaciones llevadas a cabo, durante este pasado fin de semana, gracias al refuerzo de los operativos y que han dado como resultado diversas sanciones. En cuanto a la vigilancia para el control de la práctica ilegal del botellón, durante la vigilancia realizada en una de las zonas habituales, La Quinta, se observó un vehículo con personas en su interior, dos hombres y una mujer, que se encontraban bebiendo cerveza en su interior, por lo que fueron identificados y propuestos para sanción por no llevar mascarilla, saltarse toque de queda, reunión injustificada y práctica del botellón. También en otra de las zonas habituales, como el solar junto al camino Marín, donde fueron sancionados tres hombres por consumo de alcohol y nos usar la mascarilla”.

La Policía Local también ha procedido este fin de semana a la identificación y denuncia de varias personas que se encontraba bebiendo en el interior de un establecimiento, en total once denuncias por reunión de no convivientes, tres por consumo de alcohol y otra por negarse a identificarse, mientras que al titular del local también se le levantó acta de sanción. Una vigilancia que también ha permitido, este fin de semana, interponer sanción a dos personas que se encontraban bebiendo en vía pública, en concreto en la Plaza de la Bordadora, por lo que fueron denunciados por consumir alcohol en la vía pública y por estar en la vía pública siendo no convivientes. En el Parque del Calvario también fueron denunciadas otras dos personas por reunión de no convivientes y otra denuncia por tenencia de sustancias.

Dentro de las labores preventivas contra el tráfico de drogas, este pasado fin de semana, se han formulado varias denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes, una de ellas en Avenida Europa, junto a la gasolinera, donde a una persona se le intervino en concreto marihuana. Además de la sanción a otras dos personas por incumplimiento del toque de queda y por tenencia de marihuana.

El concejal de Seguridad Ciudadana también se ha referido a la realización de fiestas en viviendas particulares, una de ellas en Alameda de Cervantes, desde donde se recibió aviso por molestias, los agentes comprobaron que en el interior había cuatro personas no convivientes por lo que fueron sancionados. También se atendió otro aviso por la realización de una comida familiar, en la que fueron sancionadas dos personas por no ser convivientes.

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana ha “reiterado la importante labor desarrollada por parte de Policía Local que está permitiendo llevar a cabo actuaciones como las realizadas durante este pasado fin de semana y que se seguirán realizando con el principal objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las medidas anti covid, así como el resto de la normativa vigente”.