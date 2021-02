El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance de las actuaciones preventivas/operativas realizadas por parte de la Policía Local, entre el 15 y el 21 de febrero, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado “el gran esfuerzo realizado, una semana más, por los servicios de la Policía Local de Lorca, que ha permitido que se llevaran a cabo un total de 53 controles, siendo identificadas 176 personas y 346 vehículos”.

José Luis Ruiz Guillén se ha referido a las sanciones realizadas por incumplimiento de las medidas anti Covi-19, un total de 185 sanciones (de las que 133 se han registrado durante el fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada se encuentran “60 denuncias por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (47 en fin de semana); 33 por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (22 de ellas durante fin de semana); 30 por reunión de no convivientes (15 de ellas corresponden al pasado fin de semana); 18 por incumplir la Protección de la Seguridad Ciudadana (11 se han llevado a cabo durante el fin de semana); 16 por no respetar el toque de queda (todas ellas durante el fin de semana); 14 sanciones por incumplimiento del límite de ocupantes permitidos en vehículos (todas ellas en fin de semana); cinco denuncias por incumplimiento de confinamiento; cinco denuncias por no respetar el aforo de local, permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre (cuatro de ellas en fin de semana); y por último cuatro sanciones por fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros (todas este pasado fin de semana)”.

El edil ha detallado que “esta pasada semana se han reducido las sanciones por incumplimiento del toque de queda, de 34 a 16; y las denuncias por no respetar el confinamiento, que han pasado de 23 a cinco; y las de Protección de la Seguridad Ciudadana, que durante la semana pasada fueron de 18, siete menos que la semana anterior (25); mientras que se han incrementado las denuncias por no usar la mascarilla o hacerlo de manera incorrecta, pasando de 35 a 60, en los últimos siete días; también han aumentado las denuncias por no respetar el límite de ocupantes en vehículos, alcanzándose un total de 14 denuncias; y las referentes a no respetar la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que han pasado de 7 a 33”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “además se han remitido 15 denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico, diez de ellas se corresponden con el fin de semana. Y se han detenido a dos personas entre el 15 y 21 de febrero”.

El concejal de Seguridad Ciudadana también se ha referido a otras actuaciones llevadas a cabo, como la vigilancia preventiva mediante la Unidad Canina, por zonas tales como las Alamedas y las inmediaciones del IES Arcas Meca, durante el descanso del recreo, para el control del consumo de estupefacientes y absentismo escolar.

Además, dentro de las labores para el control del tráfico, desde Policía Local, este pasado fin de semana, se ha procedido a la detención de un ciudadano extranjero por carecer de documento acreditativo de su identidad, presentando únicamente un permiso de conducir con signos evidentes de falsedad documental. Esta persona fue interceptada en el interior de un turismo en el que circulaba junto a otra persona cuando pretendían pasar la ITV en una estación de servicio. Por tales motivos fue detenido con la instrucción de las correspondientes diligencias y posterior remisión de estas junto con el detenido a Guardia Civil.

Otra persona fue detenida por negarse a someterse a las pruebas de alcoholismo, después de que el conductor de una motocicleta fuera intervenido por conducir con síntomas de embriaguez, en el lugar se negó a realizar dichas pruebas, persistiendo en su negativa en dependencias, por lo que quedó detenido en dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Durante este pasado fin de semana, se llevaron a cabo labores de vigilancia, mediante el uso del dron, para el control de las quemas de podas agrícolas con motivo, máxime con los altos niveles de las partículas PM10. También mediante la utilización del dron, se realizaron vigilancias áreas, en las zonas de Carraclaca y en la Casa del Capitán, en prevenciones del correcto cumplimiento de las medidas COVID por parte de los deportistas, siendo correcto todo lo observado”.

En referencia al control de la práctica ilegal del botellón, este pasado fin de semana, se atendía aviso de la presencia de un grupo de jóvenes, en concreto tres, en el interior del colegio Andrés García Soler, donde se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y sin hacer uso de mascarilla, por lo que fueron propuestos para sanción. A lo que se suman varias denuncias por el consumo de alcohol en el interior de vehículos, y otras cinco sanciones a jóvenes que se encontraban realizando una fiesta en El Calvario”.

El edil de Seguridad Ciudadana ha explicado que, durante este fin de semana, y dentro de las labores de vigilancia relativas de los establecimientos de salones de juegos, se han interpuesto dos denuncias a clientes por no hacer uso de la mascarilla obligatorio”.

Por último, José Luis Ruiz Guillén ha “insistido en la importante labor desarrollada por parte de Policía Local que está permitiendo llevar a cabo actuaciones como las realizadas durante este pasado fin de semana y que se seguirán realizando con el principal objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las medidas anti Covid, así como el resto de la normativa vigente”.