La Policía Local de Lorca advierte de los cortes de tráfico previstos para este fin de semana en el municipio

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén ha informado de los cortes de tráfico rodado previstos para este fin de semana en el municipio con motivo de varios actos.

El primero de ellos se producirá el sábado, 29 de junio, con motivo del Campeonato de España de Ciclismo en Ruta y que afectará, entre las 13 y 14 y las 19 y 20 horas, a la circunvalación norte del Castillo, Carretera de Los Pilones, C/ Bordador Alonso Cerezo, C/ Rambla Alta, parte C/ Pérez Casas del Barrio San José, C/ Jerónimo Santa Fe y Avda. Juan Carlos I, donde se ubicará la meta y que permanecerá cerrada al tráfico rodado el tiempo necesario para montaje y desmontaje zona de meta y paso de la prueba ciclista entre las 19 y 21 horas, aproximadamente, incluido usuarios de garajes.

Estará prohibido el estacionamiento de 0 a 21 horas, y cortado el tráfico rodado en horario de 13 a 14 horas y de 19 a 20 horas, en parte de Ctra. Caravaca, C/. Eulogio Periago, Puente Viejo Barrio San Cristóbal, Ctra. La Fuensanta, RM-701, Ctra. de acceso y Circunvalación Norte del Castillo, Ctra. Los Pilones, C/. Bordador Alonso Cerezo, C/. Rambla Alta, parte c/. Pérez Casas, entre esta C/. Rambla Alta y Rotonda- incluida C/. Jerónimo Santa Fe y Avda. Juan Carlos I, zona de Meta altura Alameda Constitución.

La Policía Local vigilará y señalización de itinerarios alternativos de tránsito de vehículos, para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en nuestra ciudad, siendo estos itinerarios alternativos por las siguientes vías públicas de 13 a 14 y de 19 a 20 horas, aproximadamente, excepto autobuses urbano y resto de vehículos, que tendrá prohibido su paso solamente el tiempo necesario para montaje meta y paso prueba ciclista por Avda. Juan Carlos I entre las 7 a 21 horas. - Fuerzas Armadas- Avda. Paso Encarnado, parte de Avda. Europa-por obras- Avda. Santa Clara C/. Poeta Para Vico-Ronda Sur, o Autobuses Urbanos y Sentido Centro Ciudad por Parte Puente Alberca- C/. Santo Domingo-Lope Gisbert- Ovalo-cruce, Alameda Cervantes- Ronda Sur, rotonda -Bº San Antonio a todas direcciones, INCLUIDO AUTOBUSES URBANOS SENTIDO HOSPITAL. - Rotonda Bº San Antonio- Ronda Sur, Avda. Alcalde José López Fuentes-Avda. Alcalde José Antonio Gallego López, C/. Poeta Para Vico, Avda. Santa Clara, Avda. Europa a todas direcciones INCLUIDO AUTOBUSES URBANOS, SENTIDO APOLONIA. - Autovía A-7.

El recorrido previsto para ambas pruebas discurrirá por la Carretera de Caravaca por donde entrarán los ciclistas, La Peñica, Plaza de la Estrella, Puente Viejo, Carretera de la Parroquia, subida al Castillo, bajada por la nueva carretera de Los Pilones, tanatorio Lázaro Soto, La Quinta, Rambla Alta, Pérez Casas, Rotonda de San José, Carretera de Granada, Óvalo de Santa Paula y Avenida Juan Carlos I, donde está ubicada la meta.

Además, este domingo, 30 de junio, con motivo de la Procesión del Corpus a partir de las 20 horas se llevará a cabo un corte al tráfico rodado en el barrio de San Cristóbal para lo que desde la Policía Local se establecerán especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, a partir de las 15 horas estará prohibido el estacionamiento en el itinerario de la citada procesión que será el siguiente: Atrio de San Cristóbal, Caño de la Cruz, tramo C/. Portijíco, C/. Escalante, C/. Abellaneda, C/. Mayor, Plaza la Estrella, Plaza La Hortaliza y C/. Presbítero José Macho del Barrio San Cristóbal de esta ciudad.

El tráfico estará cortado en estas calles y adyacentes, y habrá otros itinerarios alternativos debidamente señalizados, por lo tanto, el citado día los vehículos que tenga que transitar por el Barrio San Cristóbal de la ciudad serán: sentido centro ciudad, Águilas, Murcia y Andalucía, procedentes de Ctra. Caravaca por C/. San Fernando, Avda. Rafael Maroto, Rotonda Avda. Europa, San Diego, Avda. Santa Clara, y Ronda Central-Sur. Sentido centro ciudad, Águilas, Murcia y Andalucía, procedentes de Ctra. Murcia, N-340 a (Cruce Bº. Apolonia) por Avda. Fuerzas Armadas, Avda. Paso Encarnado, parte de Avda. Europa-por obras, Puente Nuevo de San Diego y Avda. Santa Clara a todas direcciones.

La Policía Local señalizará y vigilará los citados itinerarios para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en nuestra ciudad. Para una información más ampliada se puede ver la página web: www.lorca.es (incidencias del tráfico).