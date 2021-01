Policía Local interpuso 210 denuncias por incumplir las medidas sanitarias

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance de las actuaciones llevadas por parte de la Policía Local de Lorca durante la pasada semana, entre el 18 de enero y el 24 de enero, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado “dentro de las labores de prevención y de vigilancia realizadas desde Policía Local que se han llevado a cabo tanto en las pedanías, como en el casco urbano para su correcto cumplimiento se han llevado a cabo un total de 48 controles, 303 personas han sido identificadas y se han controlado 507 vehículos”.

José Luis Ruiz Guillén se ha referido a las sanciones realizadas por incumplimiento de las medidas anti Covi-19, un total de 210, entre las que se encuentran “las 88 que se han interpuesto por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas; 33 por no respetar el toque de queda; 25 por incumplimiento de aforo de local, permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre; 21 por incumplir la Protección de la Seguridad Ciudadana; 15 por reuniones de más de seis personas; 11 por exceso de ocupantes en vehículos; 10 por no respetar las restricciones de circulación; 4 por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y tres por fumar en la vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros”.

Ruiz Guillén ha detallado que “han aumentado las sanciones interpuestas sobre el incumplimiento del uso obligatorio de mascarilla, del toque de queda, así como del aforo de los locales, permitir consumición en barra y no respetar el horario de cierre con respecto a la semana anterior del 11 al 17 de enero, pasando de 41 sanciones a 88 en el incumplimiento del uso de la mascarilla, de 32 a 33 en el del toque de queda y de 10 a 25 en el del aforo en locales, permitir consumiciones en barra y no respetar el horario de cierre, pasando de un total de 83 a 146 sanciones durante la semana pasada”.

El edil de Seguridad Ciudadana también ha dado cuenta de las actuaciones preventivas/operativas realizadas, durante este fin de semana, y que han dado como resultado diversas cuestiones tales como “el acta que se levantada, este pasado viernes, parte de Policía Local a consecuencia de una quema de poda agrícola que se estaba llevando a cabo en una vivienda situada en la pedanía de Marchena donde se personó Policía, indicando a la persona que estaba llevando a cabo esta actuación que apagara el fuego y se le informó de la normativa en vigor que dijo desconocer”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha añadido que “en este sentido desde Policía Local se ha realizado, durante este pasado fin de semana, la vigilancia mediante la utilización de medios aéreos como el dron de las quemas agrícolas que se hayan podido realizar, lo que ha dado como resultado un acta y tres apercibimientos de sanción por hogueras pequeñas que apagaron los particulares que las estaban realizando”.

José Luis Ruiz Guillén se ha referido también a las sanciones interpuestas, dentro de las labores de vigilancia para evitar prácticas de botellones, por un lado a tres personas que se encontraban realizando esta actividad en el interior de un vehículo sin llevar mascarilla, bebiendo cerveza y sin ser convivientes; y a otras cuatro personas que en el interior de un vehículo estacionado en la explanada del camino Marín, estaban consumiendo alcohol, por lo que el vehículo fue inmovilizado, así como el vehículo de otro de los ocupantes y se formularon cuatro denuncias por reunión de personas no convivientes”.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo durante el sábado “desde Policía Local también se intervino tras el aviso, gracias a la colaboración ciudadana, que tres personas estaban en el interior de un vehículo con música alta y consumiendo alertaba alcohol. Por lo que se procedió a la identificación de los tres individuos a los que se les formuló propuesta de sanción por no usar mascarilla, no siendo convivientes, tres por el consumo de alcohol, y otras tres por incumplir toque de queda. Así mismo el vehículo, con documentación en vigor, fue inmovilizado al presentar su conductor síntomas claros de intoxicación etílica. Además, uno de los participantes que no acreditó domicilio conocido fue trasladado a la Comisaria de Policía Nacional para identificación, quedando detenido por infracción a la ley de extranjería”.

Pasadas las 23 horas del sábado se atendió otro aviso por personas consumiendo alcohol dentro de un vehículo, estacionado en la explanada de camino Marín. El vehículo fue interceptado cuando ya se marchaba, con tres personas ebrias en su interior y varias botellas de cerveza, por lo que el conductor fue trasladado para someterle a la prueba de alcoholemia, que resultó positiva, por lo que se instruyeron diligencias por delito contra la seguridad vial. Se realizaron tres denuncias por incumplimiento toque de queda.

Este sábado, también desde Policía Local se controló un vehículo tipo furgoneta en la Avenida Juan Carlos I ocupada por cuatro personas, no convivientes y fuera de motivos laborales, por lo que fueron sancionadas por exceso del número de ocupantes permitidos, por incumplir toque de queda y por no hacer uso de mascarilla no siendo convivientes.

Y en cuanto a las sanciones correspondientes al mes de domingo, el concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que “recibimos avisto por concentración de personas, posiblemente no convivientes, en las pistas situadas en camino Velopache. Una vez personados los agentes identificaron a 10 personas no convivientes que se encontraban sin mascarilla. Por lo que se realizaron 10 propuestas de sanción por reunión de personas no convivientes; otras 10 por no utilizar mascarilla y otra denuncia al responsable de la vivienda por organizar eventos sin respetar las restricciones sanitarias”.

El edil ha señalado que “además se han remitido otras nueve denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico relacionadas con delitos contra la seguridad vial, seis se corresponden al fin de semana, y se han detenido a cuatro personas, entre el 18 y 24 de enero”.

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana ha “reiterado la importante labor desarrollada por parte de Policía Local que está permitiendo llevar a cabo actuaciones como las realizadas durante esta pasada semana y que seguiremos realizando con el objetivo de garantizar el correcto cumplimiento de las medidas anti covid, así como el resto de las normativas vigentes”.