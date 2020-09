Policía Local emite otras 400 sanciones por incumplimiento de medidas sanitarias

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance, esta mañana, junto al Comisario Jefe de la Policía Local de Lorca, José Antonio Sansegundo, de las actuaciones llevadas a cabo, durante esta pasada semana, relacionadas con el incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19.

El edil de Seguridad Ciudadana ha detallado que esta semana pasada, entre el 14 y el 20 de septiembre se han interpuesto un total de 391 sanciones, de las que destacan las 216 correspondientes al incumplimiento del uso de la mascarilla o llevarla de manera incorrecta; 59 por reuniones de más de seis personas; 37 denuncias sobre protección de la seguridad ciudadana; otras 29 por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana; 15 por incumplimiento de periodo de cuarentena; 14 por no respetar las restricciones de circulación por casco urbano; 13 por exceso de ocupantes en vehículos; otras cuatro por fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros; cuatro por no respetar el aforo de locales, permitir la consumición en barra y no cumplir con el horario de cierre”.

José Luis Ruiz Guillén ha añadido que “también se realizaron 115 controles, 1.141 personas han sido identificadas y se han controlado un total de 3.034 vehículos durante esta pasada semana”.

Ruiz Guillén ha concretado que “del total de las denuncias de la pasada semana, muchas de estas tuvieron lugar durante el fin de semana, es decir entre el viernes, 18 de septiembre y el domingo, 20, un periodo de tiempo en el que también se controlaron 1.222 vehículos; 431 personas fueron identificadas y se realizaron 40 controles”.

El concejal ha explicado que “este pasado viernes por la noche los agentes identificaron a nueve menores y dos mayores de edad que se encontraban realizando un posible botellón en una zona de cebaderos, donde fueron sorprendidos. Los menores fueron entregados a sus progenitores tras la correspondiente propuesta de sanción por reunión de más de seis personas”.

Además, la mañana del sábado se interceptó un vehículo, en Camino Hondo, cuya conductora mostraba evidentes síntomas de embriaguez, por lo que se le realizó la correspondiente prueba de alcoholemia resultando positivo, fue trasladada a dependencias policiales para repetirle la prueba con un nuevo positivo y se le formuló la correspondiente denuncia administrativa”.

En cuanto a las labores que se están desarrollando desde Policía Local en colaboración con la Consejería de Salud, mando único sanitario, para el seguimiento y la vigilancia de aquellos casos de positivos en Covid-19 en periodo de cuarentena domiciliario, del total de las 15 sanciones interpuestas esta pasada semana por este motivo, todas ellas tuvieron lugar en fin de semana. En concreto el sábado se localizaba a una persona contagiada que habitualmente, según la información de los propios vecinos, acudía a bares de la zona de Avenida de las Fuerzas Armadas. Sobre las 20 horas del sábado se informó de su presencia en la terraza de una cafetería, sentado junto a otras tres personas.

Los agentes lo acompañaron a su domicilio, situado a unos 50 metros del establecimiento, a pie, utilizando EPI y guardando la distancia de seguridad entre los agentes y esta persona que quedó confinada en su domicilio. Informando a los que estaban con él en la cafetería la obligación de guardar cuarentena y la necesidad de ponerse en contacto con el 112.

Ruiz Guillén ha destacado que “a esta persona se le han abierto diligencias tanto por la vía penal, por posible delito contra la Salud Pública, como por la vía administrativa, por una sanción muy grave que oscila entre lo 3.000 y 60.000 euros. Añadir que este mismo lunes por la mañana se tenía conocimiento que esta persona era reincidente después de haber vuelto a incumplir la cuarentena acudiendo a un supermercado cercano a su domicilio por lo que se le instruyeron diligencias para remitirlas al Juzgado por saltarse la cuarentena en reiteradas ocasiones”.

Por lo otro lado, también relacionado con el incumplimiento de la cuarentena, “este sábado también recibimos el aviso sobre un joven positivo en Covid-19 que había salido de su domicilio, donde se le pudo encontrar y reconoció haber salido a la calle, motivo por el que se le formuló la correspondiente denuncia”.

El edil de Seguridad Ciudadana se ha referido a las actuaciones llevadas a cabo este pasado domingo, 20 de septiembre cuando “se identificó a cuatro personas que estaban realizando botellón, con la correspondiente sanción. Además, a una de estas personas se le formuló otra sanción por tenencia de drogas y se le intervino una navaja”.

Por último, el concejal ha destacado que “además de todas las actuaciones relacionadas con el coronavirus, desde la plantilla de Policía Local de Lorca se siguen atendiendo cuestiones ordinarias, por lo que una vez más quiero aprovechar para destacar la encomiable labor que están realizando los agentes para el correcto cumplimiento de todas las normas sanitarias y para preservar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.