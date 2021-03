La Policía Local comprueba un aumento de los incumplimientos de las medidas anti COVID

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance las actuaciones preventivas/operativas realizadas por parte de la Policía Local, entre el 1 y el 7 de marzo, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “estas labores han dado como resultado un total de 179 denuncias (137 de ellas registradas durante el pasado fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada destacan “las 72 por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (46 de ellas durante este pasado fin de semana); 49 por no respetar el toque de queda (42 en fin de semana); 28 denuncias sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (23 durante el fin de semana); 15 por reunión de no personas convivientes (todas ellas en fin de semana); 13 por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (10 de ellas se han registrado en fin de semana); una por no respetar el aforo de local, permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre (en fin de semana) y otra última por exceso de ocupantes en vehículos”.

José Luis Ruiz Guillén ha detallado que “esta pasada semana han aumentado en general todas las sanciones por las diferentes infracciones tales como el uso obligatorio de la mascarilla que ha pasado de 17 denuncias a 72 durante esta pasada semana; de 26 a 49 las referentes al incumplimiento del toque de queda; las denuncias sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana han pasado de 7 a 28 esta última semana; de 9 a 15 las relativas a reuniones de personas no convivientes y de 7 a 13 las referentes a infracción de la Ordenanza de la Convivencia Ciudadana, al mayoría de ellas se han registrado durante este pasado fin de semana”.

Ruiz Guillén ha añadido que “los servicios de la Policía Local de Lorca realizaron durante la última semana un total de 55 controles, con un total de 202 personas identificadas y 294 vehículos controlados. Además de las 26 denuncias que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico (14 más que la semana anterior) y las cinco personas que han resultado detenidas, tres de ellos por positivo en las pruebas de alcoholemia, otra por resistencia a la autoridad y un último detenido que se encontraba reclamado por un Juzgado”.

Durante esta pasada semana la Policía Local de Lorca denunció a varias personas por conductas antisociales como consumo de alcohol en la vía pública, no hacer el uso correcto de la mascarilla, exceso de personas no convivientes, en zonas del municipio como Calvario, en la Viña, zona de San Juan, y en Camino Viejo del Puerto, donde a la llegada de la Policía unas 30 personas salieron huyendo, interceptando a varias de ellas que fueron denunciadas, siendo una de ellas detenida por agresión, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

La Policía Local también intervino de madrugada en una fiesta de cumpleaños que se estaba celebrando un domicilio de la Avenida Juan Carlos I, en la que se encontraban ocho personas que fueron denunciadas.

En cuanto a los controles de tráfico, la policía ha registrado tres pruebas de alcoholemia positivas, dos de ellas cometiendo delito y siendo detenido uno de los conductores por actitud violenta ante los agentes, en la madrugada de este pasado domingo, cuando los agentes interceptaron a una persona que se encontraba sobre la calzada hablando con el conductor de un vehículo que se encontraba parado en un semáforo en la Avenida Europa. Debido a que eran pasadas las 23 horas los agentes se acercaron a este individuo para comunicarles que estaban incumpliendo el toque de queda y comprobaron que éste se encontraba bajo los efectos del alcohol, haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes a los que agredió cuando se acercaron a él, lanzando patadas y manotazos, por lo que fue detenido.

El concejal de Seguridad Ciudadana también se ha referido a las actuaciones desarrolladas en colaboración con Guardia Civil, una de ellas dentro del dispositivo de pedanías, en concreto en La Paca, que daba como resultado la localización de dos individuos relacionados con un robo, así como el material incautado. Y también atendían un aviso por violencia de género en un domicilio en el que junto a la pareja se encontraba la hija de ambos y un familiar de la mujer, que fue testigo de la agresión. El agresor fue trasladado al cuartel por Guardia Civil, mientras que la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital para ser atendida.

Además, gracias a los controles para el cumplimiento del toque de queda, los agentes interceptaron a un vehículo mal estacionado en la Avenida Europa, en cuyo interior se encontraban varias personas que no pudieron justificar el motivo por el que estaban en la calle fuera del horario establecido. Las personas fueron identificadas para posterior sanción y se comprobó que sobre una de ellas recaía una orden de búsqueda, detención y personación por el Juzgado n°5 de Lorca por un delito de robo con fuerza, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

También se ha desarrollado vigilancia e inspección de locales y terrazas de establecimientos, y de locales de apuestas, en concreto uno situado en la Avenida Juan Carlos I donde fueron denunciadas dos personas por no llevar mascarilla. Por último, José Luis Ruiz Guillén ha “insistido en la importante labor desarrollada por parte de Policía Local que está permitiendo llevar a cabo actuaciones como las realizadas esta pasada semana y que se seguirán realizando para seguir garantizando el estricto cumplimiento de las medidas anti COVID, así como el resto de la normativa vigente y evitar que se produzcan relajamientos entre la ciudadanía”.