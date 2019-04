Podemos “El partido Popular es el máximo responsable de los actos de vandalismo que sufre el Parque de Puntas"

María Giménez, candidata de Podemos a la Asamblea Regional ha calificado de “intolerable” la actitud de “dejadez del gobierno regional del PP ante la protección y cuidado de uno de los tesoros del litoral de la Región como es el parque regional de Puntas de Calnegre y Cabo Cope, que ha sufrido un nuevo ataque intencionado, donde algunos desalmados han arrancado y devastado de nuevo la flora aledaña a las playas, recientemente restaurada, fundamental para el ecosistema y uno de los signos que lo hace único”.

Giménez ha calificado esta acción de “vandalismo contra el patrimonio natural” y ha responsabilizado por omisión a los responsables del gobierno regional, ya que “toda la degradación del parque regional son consecuencia de la falta de medidas de vigilancia adecuadas y de la no aprobación del PORN que lleva años en un cajón de la Consejería, por lo que en última instancia el responsable por delito ecológico será el PP”

Según ha indicado María Giménez, “instaremos a fiscalía para tramite con celeridad las denuncias interpuestas pues mucho nos tememos que los ataques a la zona van a continuar, los responsables andan sueltos y nos jugamos mucho. Los espacios naturales de la Región de Murcia necesitan un Gobierno que defienda que la única vía de futuro y prosperidad posible para la zona pasa por la protección del Parque y la ordenación de sus usos”. Como hemos repetido muchas veces, afirmó Giménez, el medio ambiente es una oportunidad y no un problema, necesitamos un Gobierno responsable que mire al futuro de la Región y no perpetúe la actual dejadez e inacción del PP, que no ha sido capaz de sacar del cajón el PORN que contribuiría a dotar de protección a la zona”.

Finalmente, la diputada regional de Podemos y candidata a la Asamblea Regional, María Giménez ha avanzado que “desde Podemos se tomarán todas las medidas necesarias para que estos hechos vandálicos no vuelvan a suceder ”.