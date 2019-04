Podemos Lorca presenta al equipo de personas que forman la lista municipal

El candidato a la alcaldía de Lorca, Francisco Campos ha definido a su candidatura como la única capaz de “volver a poner a Lorca en el mapa devolverle el importante valor que ha tenido para el desarrollo económico y social y cultural en la Región de Murcia antes de que las nefastas políticas del PP invisibilizáran a nuestro municipio”

Así, el candidato a la alcaldía de Lorca, ha manifestado “estas elecciones Podemos estará por primera vez en el Ayuntamiento de Lorca y desde ahí vamos a dinamizar nuestros barrios y poner en valor nuestras pedanías, sin que existan ciudadanos de primera y de tercera, poniendo a la gente, a nuestros vecinos en el centro de la política”.

En esta línea la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Lorca, María José Pérez Romero ha expuesto, que es necesaria una Lorca que mire por las mujeres “un municipio más feminista que construya igualdad y donde las políticas de cuidados sean reales”; por su parte el candidato de Equo, Pepe Rufete ha avanzado que Lorca necesita implementar todas las políticas de sostenibilidad ambiental y medioambientales que “han venido para quedarse y donde Lorca tiene un papel trascendental por su importante patrimonio natural y por los problemas que actualmente presenta en las zonas urbanas, donde las políticas medioambientales son cruciales para la salud de los vecinos de Lorca ”.

Por su parte, María Giménez, diputada regional de Podemos y candidata a la Asamblea Regional, ha manifestado que “la tercera ciudad de la Región de Murcia, no puede presentar los índices de pobreza, la dejadez en el transporte público donde no hay conexión con las pedanías , en el segundo término municipal más de más extensión del país, por lo que es necesario devolver a Lorca la luz que antaño tuvo, y que ha quedado ensombrecida por las políticas de recortes del PP, por eso y urge darle un nuevo rumbo social, ecológico y feminista al municipio y a la Región, donde Lorca es clave”.

En el acto ha intervenido Federico Charton, integrante de la formación Equo a nivel regional que ha confluido con Podemos en las candidaturas regionales y locales, quien ha mostrado su satisfacción con la candidatura de Lorca, ya que este equipo va a conseguir poner soluciones a problemas históricos en el municipio y en la Región de Murcia, implementando políticas de sostenibilidad, cuidando y respeto con el entorno, generando economías sostenibles y abordando la lucha contra el cambio climático.

El Secretario General de Podemos en la Región de Murcia, y candidato a la presidencia del gobierno regional, Óscar Urralburu ha afirmado que en “ Podemos no damos un paso atrás cuando hablamos de los temas que nos preocupan de verdad, cuando decimos que no se negocia con la sanidad, que no se mercantiliza la educación, ni los salarios ni permitimos que se desproteja y deprede al Mar Menor; porque en política no venimos a hacer amigos, en política, en el gobierno hay que saber decirles que no a quienes roban, y pretender eliminar los derechos sociales y las políticas públicas”

Los componentes de la lista de Podemos Lorca son los siguientes;

1. Francisco José Campos Segura

2. María José Pérez Romero

3. José Fernández Rufete Reverte (EQUO)

4. Nerea Ruíz García

5. José Luís Díaz Serrano

6. Pilar Perán Millán

7. José Abellán Giménez

8. Lorena García Navarro

9. Juan Jiménez Montero

10. Sebastiana Linares Vidal

11. Joaquín Ruíz Giménez

12. María Bernabé Hernández

13. Antonio Manzanera Pelegrín

14. Rosa María Navarro-Soto Egea

15. Marcelino Otero Mayordomo

16. Ana Isabel Ramos Terrones

17. Francisco García García

18. Irene Tortosa Díaz

19. Antonio Martínez Fernández

20. María Antonia Díaz Lorenzo

21. Pedro Blas Giner Llamas

22. Ana Belén Giner Ponce

23. Pedro Caro del Vas

24. Begoña Trueba Martín

25. Manuel Mario Manzanera Fernández

Suplentes

Javier González Camaselle

Julio Gutiérrez Panea

Olga Giménez Millán