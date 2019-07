El Pleno del Ayuntamiento aprueba dos modificaciones que afectan a los tramos I y III de la ronda central

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha informado esta mañana de la aprobación por una amplia mayoría, en el Pleno Ordinario Municipal correspondiente al mes de julio, de dos modificaciones estructurales de los terrenos que afectan a los tramos I y III de la ronda central.

Mateos ha detallado que “en el caso del Tramo I, se va a culminar la tramitación ya iniciada con el equipo de Gobierno anterior, para hacer efectivo que dicho tramo pase por debajo de la línea del ferrocarril, sustituyendo así la propuesta inicial de un paso elevado”.

El Alcalde ha reiterado que “ésta no es una medida que nos guste, algo que ya reiteramos en su momento, pero ante el peligro de que se cumplan los plazos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) del 31 de diciembre de 2020, puesto que el plazo de ejecución de las obras es superior a un año y para no poner en peligro ese tramo, hemos aceptado la modificación, aunque entendemos que era mejor ese puente superior para no afectar al soterramiento, aunque si es verdad que afectará a algunos metros, vamos a luchar para que si no son los 4,3 kilómetros, sean los 3,9 que sería el recorte por el impedimento físico del tramo de la ronda”.

También se ha iniciado la tramitación ambiental del tramo III, el que incluye el histórico Puente de La Torta que, según el Primer Edil, “entendemos que va muy tarde, es algo que se debió hacer mucho antes porque ya estamos con los plazos muy justos por el retraso al que el equipo de Gobierno anterior ha sometido a estas obras”.

Mateos Molina ha insistido en que “hemos hecho nuestro trabajo, hemos llevado esta modificación al primer Pleno Ordinario y seguiremos haciendo todo lo posible para que el tramo III pueda estar en plazo y entre dentro de la financiación del BEI”.