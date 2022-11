Plataforma en defensa de la Sanidad convoca manifestación para el 22 noviembre

Los representantes de las organizaciones integradas en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública-Área III y los vecinos que, a título individual, han asistido a la asamblea de este movimiento social celebrada esta noche, han decidido por aclamación que “reclamarán justicia sanitaria” en las calles”. Lo harán en Lorca, el próximo 22 de noviembre, durante el acto de inauguración del auditorio, al que previsiblemente acudirá el presidente autonómico Fernando López Miras, al que señalan como máximo responsable de la “discriminación sistemática” que sufre esta área sanitaria.

Está previsto que, posteriormente, se celebren otras concentraciones en otros municipios del Área III de Salud.

La primera parte de la asamblea ha contado con la participación de Andrés Torrente, Secretario General del Consejería de Salud; Francisco Ponce, Director Gerente del Servicio Murciano de Salud; José Manuel Pérez, Gerente del Área III; y Saturnina Martínez, Directora de Enfermería del Área III, quienes han analizado el decálogo de reivindicaciones de la plataforma “punto por punto”, pero “sin dar respuestas satisfactorias” a los problemas que sufre el Área III.

Los portavoces de este colectivo han agradecido su interés por participar en un encuentro ciudadano, pero han lamentado que se hayan mostrado “muy alejados de la realidad que

sufren las familias de nuestra comarca, que tardan 20 días, cuando lo consiguen, en obtener una cita con su médico de familia, o tienen que esperar dos años para ser vistos por un especialista”. Un ejemplo constatable de su desconocimiento del funcionamiento anormal del sistema sanitario en la comarca es que hayan presumido de que “este año solo se han presentado siete reclamaciones por deficiencias en el servicio de ambulancias, cuando es un clamor el empeoramiento del servicio desde que el Gobierno regional decidió sacarlo a una nueva licitación”.

En cuanto a inversiones en infraestructuras, reprochan “que nos hayan hablado del CIAR de Águilas como la inversión más importante de la Comunidad Autónoma en materia sanitaria, cuando anunciaron su construcción en 2017 y aún no se ha colocado en el solar ni un solo ladrillo”. Sobre este asunto, desde la plataforma también han reprochado que en 2019 López Miras anunciara una inversión de 16,5 millones de euros en un Plan Director para el hospital Rafael Méndez “cuando en todo este tiempo no se ha ejecutado nada, y la única inversión que se ha contemplado en los vigentes presupuestos autonómicos es de 100.000 míseros euros”. Mientras tanto, en el mismo periodo de tiempo, sólo el hospital Morales Messeguer de Murcia ha recibido inversiones por importe de 28 millones de euros. “Si aquí hubieran hecho lo mismo, no estaríamos en esta situación”.

“Ahora no pueden venir a hacernos las mismas promesas incumplidas de siempre sólo porque les preocupe que la gente empiece a manifestar hartazgo y quiera movilizarse, porque ya no podemos seguir confiando”. “Vamos a reclamar nuestros derechos sanitarios en la calle y sólo pararemos cuando las inversiones sean reales, cuando cesen los recortes y las privatizaciones, y cuando practiquen equidad entre las diferentes áreas de salud”.

Las intervenciones de los vecinos asistentes han estado “cargadas de verdad y de sentido común”. Creemos que nuestros gestores tenían que darse “ese baño de realidad”. Algunas también han sido especialmente emotivas, como la que ha protagonizado una auxiliar de enfermería, quien ha pedido a sus superiores que defiendan el interés de usuarios y trabajadores y que vayan a Murcia a reclamar las inversiones que sean necesarias, porque “ya no podemos más” y “vuestros recortes están matando a la gente”. U otra de un chico operado hace casi un mes, que ha acudido a la reunión aún con las grapas de una operación de hernia inguinal “porque no consigue cita en su centro de salud para que se las quiten y nadie le ha revisado aún la herida quirúrgica”.

“Todos tenemos en casa casos parecidos, por eso hacemos un llamamiento de unidad y determinación a la sociedad civil para reclamar nuestros derechos y la sanidad digna que merecemos y que costeamos con nuestros impuestos”.