La plaga de pulgón arrasa los cultivos de Lorca y pone en jaque al sector agrícola

El Ayuntamiento de Lorca ha expresado su “preocupación” por la expansión de la plaga de pulgón en la huerta del municipio. Esta plaga está arrasando centenares de hectáreas de cultivo, lo que ha obligado a los agricultores a roturar las tierras al dar por perdidas las cosechas para evitar que el insecto se propague.

El concejal de Agricultura, Ángel Meca, que mantiene contacto permanente con el sector, ha detallado que el pulgón afecta de forma particular al cultivo de lechugas, con pérdidas muy cuantiosas. El problema se agrava porque el insecto aparece en el corazón de la hortaliza una vez envasada, motivando la devolución de los pedidos por parte de los proveedores.

Crítica a la gestión del Ministerio

Meca se ha mostrado muy crítico con la decisión del Ministerio de Agricultura de no autorizar el uso excepcional de un plaguicida que se ha demostrado eficaz contra el pulgón. El concejal ha recordado que este producto, prohibido en la Unión Europea, sí ha sido autorizado de forma excepcional en seis países también afectados.

No es comprensible que en Portugal puedan utilizar esta materia activa y en España no se permita" Ángel Meca Concejal de Agricultura

La frustración del sector queda patente en sus quejas por la diferencia de criterio. “No es comprensible que una línea que separa a España con Portugal, en Portugal puedan utilizar esta materia activa para luchar contra el pulgón, y en España no se permita”, ha lamentado Meca, criticando que el ministerio no haya tenido “la sensibilidad que debería haber tenido con los agricultores”.

Miedo a pérdidas millonarias

El temor de los agricultores es que el pulgón alcance también a las plantaciones de verano, como la sandía y el melón. Estas cosechas son de las más rentables para el sector en Lorca, por lo que la expansión de la plaga podría dejar pérdidas multimillonarias en la comarca.