Pineda pedirá a la Comisión Europea que investigue la contaminación por aguas fecales del río Coneros-Vélez

El eurodiputado y miembro de la dirección federal de Izquierda Unida, Manu Pineda, ha visitado Lorca para interesarse personalmente por el estado del río Vélez a su paso por este municipio, tras las denuncias efectuadas por los concejales de esta formación, Pedro Sosa y Gloria Martín, que le han acompañado en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El origen de la contaminación de este río se remonta al año 2008 por la inactividad de la depuradora del municipio almeriense de Vélez Rubio, que es responsable del vertido de aguas residuales a este cauce, convertido en una “sopa tóxica” como demostraron los análisis hechos públicos recientemente por IU-Verdes.

Al respecto, Gloria Martín ha hecho públicas las respuestas obtenidas por los organismos e instituciones a los que han pedido amparo y que son “un pasarse la pelota de unos a otros”. Concretamente, y según explicó la edil, la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia, ha archivado las diligencias de investigación incoadas porque, aunque el río a su paso por Lorca está contaminado, el origen está en otra comunidad autónoma. Por su parte, el Defensor del Pueblo, ha sugerido a IU-Verdes que se dirija al Ayuntamiento de Lorca y, desde este, les pidieron que dieran traslado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El organismo de cuenca ha respondido a través de una carta firmada por el secretario de Aguas, Francisco Javier García Garay, que confirma que “las aguas residuales de Vélez Rubio no entran en la depuradora”. Por este motivo, la CHS ha incoado 20 expedientes sancionadores contra su ayuntamiento desde 2014, que suman multas por importe de 299.889,92€. Sin embargo, están “paralizados” por la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vélez Rubio que debe determinar si estos hechos son constitutivos de delito.

“Mientras la justicia dirime la cuestión y asistimos atónitos e impotentes a este lavatorio de manos colectivo, el río Vélez sigue siendo una cloaca, con posible afección a la masa de agua continental del pantano de Puentes. Nadie paga por ello, y nadie parece tener prisa por poner fin a este atentado ecológico”, dijo Martín. Por ello, el eurodiputado Manu Pineda va a solicitar hoy mismo a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre este asunto, al tiempo que pedirá que informe acerca de las medidas que tiene previsto iniciar la Comisión para evitar los vertidos sin depurar que se están produciendo en la Región de Murcia, especialmente en el río Corneros-Vélez.

Al respecto, Pineda aseguró que es “desesperante” la situación que se vive en Lorca por el vertido de aguas fecales en un río cuyas aguas sirven para el riego agrícola y que cruzan un espacio natural protegido. En ese sentido, ha lamentado que se tenga que recurrir a “instancias europeas” para dar solución a la situación de riesgo biológico del río Vélez, que es “insostenible”, por “la vergonzosa falta de asunción de responsabilidades de las administraciones públicas locales y autonómicas”, algo de lo que la ciudadanía “no tiene ninguna culpa”. “Europa no puede consentir este incumplimiento flagrante y sostenido a lo largo de trece años de la directiva Marco del Agua y de la de Tratamiento de las Aguas Residuales”, sostuvo Pineda, quien recordó que en 2018 “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ratificó la sanción a España por el incumplimiento de la Directiva 271/1991/CE y la deficiente depuración de sus aguas residuales”. “Esto no es un accidente que pasó ayer, sino una situación que se arrastra desde hace más de una década y ante la que no se han puesto soluciones”, explicó.

El eurodiputado concluyó advirtiendo que si “ni ayuntamientos ni comunidades autónomas hacen su trabajo y continúan pasándose la pelota de unas a otras, alguien tiene que poner orden, y será la Unión Europea”.