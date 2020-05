IU pide unidad para aprobar plan contingencia que minimice efectos de crisis del COVID-19 en las lorquinas

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha lamentado que las políticas relacionadas con la igualdad de género y contra la violencia machista sean “las grandes olvidadas” por parte de algunos partidos con representación en el Ayuntamiento de Lorca. En ese sentido, ha pedido “sentido común” a los veinticinco concejales de la Corporación municipal para elaborar y aprobar un “plan de contingencia” que sirva para minimizar los efectos de la pandemia en las lorquinas “a corto, medio y largo plazo”.

Según informó Martín, ella y Pedro Sosa, también de IU-Verdes, son los únicos concejales que han consultado a la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOML) las medidas que se debatirán en el pleno extraordinario de mañana martes para afrontar la crisis generada por el COVID-19. La concejala atribuyó este hecho a la falta de “sensibilidad” de algunos partidos que se han opuesto, incluso, a la convalidación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género ante la crisis del coronavirus.

Para la concejala de IU-Verdes resulta “desmoralizante” que todos reconozcan el trabajo que están haciendo las centenares de lorquinas que cosen mascarillas o batas solidariamente, pero que ningún grupo municipal, excepto el de Izquierda Unida, quiera escuchar las aportaciones que tienen que hacer las mujeres o de incluir sus voces en la toma de decisiones en el ámbito local.

“Algunos no entienden que esta crisis debe abordarse también desde una perspectiva de género puesto que ser mujer confiere, de partida, desventajas a la hora de afrontarla”, aseguró Martín. Y es que para la edil de IU-Verdes, las consecuencias económicas de la pandemia podrían darse, nuevamente, con mayor virulencia en las mujeres “si no hacemos nada para evitarlo”. Y es que, en anteriores crisis, “las mujeres nos hemos llevado la peor parte del incremento del paro y hemos acusado especialmente la precariedad laboral y la falta de seguridad en el trabajo”, recordó Martín. Por ello, es necesario “establecer una línea económica de emergencia adicional” y mejorar las medidas de conciliación y atención a menores. “En un contexto de crisis y de previsible destrucción masiva de empleo, los poderes públicos deben velar porque no se produzcan discriminaciones por razón de género”, apuntó.

Otro problema que afecta especialmente a las mujeres es el generado por la imposición de los trámites telemáticos, lo que ha derivado en que, a causa de la brecha digital y de la falta de acceso a las nuevas tecnologías, muchas estén teniendo dificultades para pagar los recibos del agua o pedir una simple cita a su médico de familia.

Entre las prioridades, Martín ha pedido que la atención “presencial” a las mujeres víctimas de violencia de género sea considerada un “servicio esencial” en el Ayuntamiento y se recupere siguiendo las medidas de seguridad e higiene necesarias. “Nos preocupa que se hayan podido incrementar los malos tratos a causa del aumento de la tensión en el hogar por el confinamiento”, explicó Martín, quien recordó que “la asistencia telefónica no es un recurso que otorgue suficientes garantías cuando la víctima se ve obligada a permanecer al lado de su agresor las 24 horas del día sin ninguna intimidad”. Al respecto, ha pedido a la concejala de Igualdad, Antonia Pérez, que haga públicos los datos sobre atención a mujeres víctimas de maltrato en Lorca durante la crisis sanitaria, cuántas de ellas han hecho uso de la campaña #mascarilla19, y que explique si se han incrementado las solicitudes de traslado a casas de acogida. En ese sentido, también ha exigido conocer si el Ayuntamiento ha previsto algún tipo de solución habitacional temporal, por ejemplo, en hoteles, para las demandantes de esta medida de protección.

IU-Verdes también comparte con la FOML la preocupación por la parálisis en los juzgados de violencia de género lo que, entre otras cuestiones, está ralentizando la problemática generada por el impago de pensiones de alimentos de menores a cargo de mujeres.

Por último, IU-Verdes ha trasladado la preocupación de la FOML por el destino de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género para Lorca, que tienen carácter finalista, y comparte con este importante colectivo de mujeres la necesidad de recuperar la “normalidad democrática” en el municipio con la celebración de plenos ordinarios y su retransmisión en directo. También que en la página web del ayuntamiento se hagan públicos los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno.