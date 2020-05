El PP pide al equipo de gobierno que "haga los deberes" y que vecinos de pedanías recuperen su mercado semanal

La concejal del Partido Popular, Mari Huertas García, ha criticado que "la falta de previsión y respuesta del actual gobierno local vuelve a castigar a los vecinos de pedanías. La realidad es que tenían que haber hecho sus deberes y no ha sido así. Nosotros les advertimos a principio de semana de que tenían que tener preparados los planes para el desarrollo de estos mercados, ya que los vecinos de pedanías los tienen como referencia a la hora de llenar sus despensas. Los errores de este gobierno los pagan, otra vez, los lorquinos. Les reclamos en su momento que prestaran atención especial a los mercados públicos y privados en pedanías, pero se han olvidado y desentendido de las pedanías. Exigimos al equipo de gobierno que haga su trabajo inmediatamente y se ponga manos a la obra para que los mercados de las pedanías se puedan realizar a partir de la semana que viene. Otros municipios sí lo van a hacer, sin poner excusas, porque han cumplido con su labor y han planificado todo lo necesario para su correcto desarrollo. Sin embargo en Lorca la nula previsión de este gobierno la seguimos sufriendo los ciudadanos. De hecho su repercusión negativa es doble, ya que por un lado se impide a los vecinos disponer de un recurso que puede ponerse en marcha sin problemas, y, por otro, el actual gobierno local insiste en penalizar a los vendedores del mercado dejándoles sin poder ejercer su actividad."

Mari Huertas García ha "manifestado que en el pasado pleno monográfico el gobierno local echó mano de su popular “excusómetro” para dejar a las familias lorquinas sin ayudas, y castigó a autónomos, hosteleros y comerciantes. Hoy, otra vez, saca el “excusómetro” y se inventa argumentos ridículos para tapar su falta de previsión. No es cierto que en las pedanías donde se realizan los mercados no se pueda cumplir con las medidas de distanciamiento, porque precisamente en nuestras pedanías hay espacios más que suficientes para poner los mercados con las condiciones de seguridad necesarias. Tenemos que recordar que hace una semana el actual gobierno local tampoco supo reaccionar ante nuestros vecinos de pedanías cuando tuvo que aplicar el sistema de salidas por franjas horarias, y tuvo que ser el PP quien informara a los vecinos que estaban exentos de tales restricciones, ya que se trata de núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes. No es normal que este gobierno local se haya acostumbrado a vivir “a remolque” de lo que le tenemos que ir marcando desde el Partido Popular."