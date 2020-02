La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, ha reclamado al actual gobierno local que "desbloquee de una vez la entrega de las viviendas que el Consistorio tiene en propiedad en el nuevo barrio de San Fernando. No es aceptable que el actual alcalde acumule ya 8 meses con este asunto estancado. A estas alturas ni siquiera se conocen los requisitos que tienen que reunir las familias que quieran optar a una de estas viviendas, como tampoco se ha aclarado por parte del actual gobierno local si estos pisos se van a vender o alquiler, o en qué tipo de régimen se van a entregar a las familias interesadas. Han convertido la ilusión por recuperar la vida de un barrio en un problema por su total desinterés y siguen sin prestarle la importancia que tiene. Tienen que prestar a este tema la atención que merece y destinar los recursos municipales que sean necesarios. Pasado tanto tiempo, es evidente que ya llegan tarde. La total desinformación que desde PSOE y Ciudadanos se mantiene sobre este asunto está generando una gran inquietud tanto en las familias que nos han mostrado su interés por acceder a uno de estos pisos como en los propietarios que ya están habitando las viviendas, que nos han transmitido su malestar por cómo se está desarrollando esta gestión y su incomprensión por el retraso que el Ayuntamiento lleva. Llevamos ya muchos meses advirtiendo públicamente de que el barrio de San Fernando requiere de trabajo e interés político del Sr Mateos. Esta situación ha alcanzado un punto de inflexión. A estas alturas, y con el tiempo que nos están haciendo perder a todos por su inoperancia política, al menos tendrían que haber informado de los criterios básicos que se van a aplicar al respecto. Los interesados nos han trasladado su malestar y coincidimos con ellos en que no hay motivos reales para que se siga perdiendo el tiempo. Ni el actual alcalde ni ninguno de sus concejales han aclarado qué es lo que está pasando. Somos plenamente conscientes de que este tipo de procedimientos exigen un trabajo administrativo que tiene que ser impulsado por los responsables políticos, pero ha pasado demasiado tiempo como para que traten ahora de seguir escondidos y dando excusas vagas."

Martínez apostillo que "Los pliegos no están, ni hay previsión real de cuándo van a poder estar. Con el tiempo transcurrido tendrían que haber trasladado a los grupos políticos al menos un borrador del pliego de condiciones que será de aplicación, pero siguen empantanados y sin avanzar nada. Está todo parado, como en muchas áreas municipales. Les exigimos que despierten de una vez, que dejen de perjudicar a la gente que está interesada y cumplan con su obligación. Ya le hemos dicho muchas veces al Sr Mateos que gobernar es tomar decisiones y resolver problemas, pero continúan dejando pasar el tiempo sin solucionar nada. Es inadmisible que el Plan Municipal de Vivienda que necesita San Fernando siga en punto muerto, impidiendo el acceso de familias a los pisos municipales que aún permanecen desaprovechados. Hemos de recordar que desde el PP exigimos que este plan incluya la opinión de las personas que ya residen en el barrio como "conditio sine qua non" a la hora de la redacción, desarrollo y entrega de las viviendas a las familias beneficiarias del mencionado plan. Se trata de una medida de puro "sentido común", ya que los principales valedores de la reconstrucción del Barrio merecen que su voz tenga peso específico a la hora de establecer qué se hace con estos inmuebles. Lo que está claro es que la oportunidad de renacimiento que San Fernando tiene tras los terremotos se está truncando, repitiendo fallos y modelos erráticos de otras épocas, y no se otorga la importancia que debería a la opinión de los vecinos."