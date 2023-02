PP pide auditoria “para conocer razones de los graves retrasos de las obras del AVE entre Murcia y Almería”

El Partido Popular de la Región de Murcia, junto con el de Almería, han pedido en sendas iniciativas en Congreso y Senado una auditoría “para conocer las razones de los graves retrasos en las obras del AVE entre la Región de Murcia y Almería”, según ha anunciado el senador del PP por la Región de Murcia y portavoz de Transportes en la Cámara Alta, Francisco Bernabé.

Una amplia representación de alcaldes, concejales y portavoces, entre los que estaban la presidenta del PP en Águilas, Eva Reverte, junto con los senadores y diputados regionales, como Clara Valverde, y nacionales del PP de la Región de Murcia han mantenido una reunión en Vera con sus homólogos del PP de Almería para abordar esta situación.

En concreto, Francisco Bernabé ha denunciado, que “la triste realidad es que el Gobierno de Sánchez retrasa las obras más allá de 2026, sin existir ninguna causa técnica, física ni económica, tan solo motivaciones políticas”.

“Lo peor de todo es que hoy, en 2023, el ritmo de ejecución de las obras está en la Región en torno al 40% de lo que se tendría que haber ejecutado, y en Almería en el 20%”, ha añadido Bernabé.

La líder del Partido Popular en Águilas, Eva Reverte, ha resaltado que “en estos días estamos celebrando nuestro preciado carnaval en Águilas, una fiesta que es de las más importantes de la Región de Murcia por su carácter de Interés Turístico Internacional, como sucede en municipios como Lorca, Caravaca de la Cruz o Murcia”.

En este hilo Reverte ha apuntando que “estamos sin el servicio de ferrocarril y sin ese servicio de trenes que llegaban de todas partes hasta nuestra ciudad”, por lo que “esos centenares de visitantes que venían a Águilas a disfrutar de nuestra fiesta no lo podrán hacer” y “lo más grave es que no sabemos cuándo podrán hacerlo porque Sánchez prometió unos plazos que no se están cumpliendo bajo ningún concepto”.

El senador ha recordado que “la hoja de ruta del PP, con proyectos que estaban redactados e inversiones comprometidas en el presupuesto truncado por la moción de censura de Pedro Sánchez, contemplaba la llegada del AVE a Almería en 2023”, pero “la nefasta planificación y el empeño socialista de licitar por tramos ha provocado un retraso ‘sine die’ que perjudica enormemente a las dos provincias”.

Además de que “ha dejado en tierra a 1,2 millones de pasajeros que utilizaban anualmente la línea de Cercanías Murcia-Águilas, solo por el capricho político del Gobierno de España, porque el proyecto inicial estaba contemplado para simultanear las obras”.

“Ábalos decía en 2019 que el AVE estaría en Almería en 2023 y ni está ni se le espera, porque la realidad es bien distinta se retrasara hasta 2030”, ha subrayado Bernabé, quien ha recordado que “el Gobierno de Sánchez decidió rehacer la entrada por Murcia y modificar el proyecto de su paso por Lorca a pesar de que el elaborado por el anterior Gobierno gozaba de gran apoyo social”.

“El Gobierno de Sánchez ha incumplido todos los planes y presupuestos aprobados por el Parlamento, lo que constituye uno de los mayores fraudes presupuestarios conocidos que han ralentizado todas las obras”, ha subrayado Bernabé, para quien “constituye una negligencia y un fraude para la Región de Murcia y Almería”.

En la moción también se exige al Gobierno de España que se adopten todas las medidas necesarias, incluida la inmediata declaración de urgencia, para acelerar la construcción del proyecto y que el mismo pueda estar en pleno funcionamiento para 2026. Además de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá informar a la Comisión del Senado y Congreso cada tres meses sobre la ejecución presupuestaria y el grado de ejecución del proyecto.