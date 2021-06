"La Pepa" se resiste

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha informado, esta mañana, que “tras las excavaciones realizadas en la Plaza de la Estrella no se ha dado con la caja de plomo que podría contener la Constitución de 1812, conocida como ‘La Pepa’ y cuyos indicios señalaban la posibilidad de que estuviera enterrada en el subsuelo de esta zona”.

El alcalde de Lorca ha señalado que “según los datos obtenidos mediante georradar en esta plaza, en la que se identificaron varias canalizaciones, así como servicios y el punto en el que podría haber un elemento que puede corresponder con la caja que contiene la Constitución, nos planteamos la recuperación de este ejemplar con el objetivo de preservarlo, por tratarse de un documento de importante valor histórico y del cual no quedan muchos”.

Diego José Mateos ha detallado que “para ello se ha llevado a cabo la intervención en el entorno de la fuente sobre una superficie de 3 m², con un profundidad de 1,5 metros, sin que estos trabajos hayan dado resultado” y ha añadido que “de existir dicho elemento que contiene el ejemplar éste se encontraría más cercano a los cimientos de la fuente, y sería necesaria la autorización de la dirección general de Bienes Culturales, ya que al estar catalogada como bien protegido e incluida dentro del Plan de Ordenación Urbana de Lorca y por su grado de protección integral, sólo están permitidas las intervenciones de limpieza, conservación y restauración”.

El Primer edil ha indicado que “según datos recuperados por Domingo Munuera Rico en un artículo de prensa de marzo de 2012, se mencionaba que ‘el 9 de mayo de 1820 la corporación municipal fue en procesión cívica a presenciar la colocación de la primera piedra de la fuente del barrio de San Cristóbal, que había quedado arruinada en 1802 por la rotura del pantano de Puentes. Para la ocasión, se colocó en un hueco, dentro de una caja de plomo, un ejemplar de la Constitución de 1812, con el acta correspondiente, aunque no queda claro el lugar exacto en el que se colocó ni que ninguna de las intervenciones realizadas hasta la fecha sobre la propia fuente haya dado con ningún tipo de elemento de este tipo”.

Mateos Molina ha señalado que “ahora se realizará la reposición del pavimento con las losas que se levantó bajo supervisión arqueológica, para intentar no destruirlas para su posterior reutilización, extrayendo de manera manual los rellenos con el fin de causar los menos daños posibles”.

Por último, el alcalde de Lorca ha insistido en que “la recuperación del patrimonio histórico es un objetivo primordial y prioritario del equipo de Gobierno, que estamos apostando por investigar, preservar y valorizar el legado histórico de nuestros antepasados, por lo que el hecho de que no se haya descubierto ahora no quiere decir que en futuras prospecciones no se pueda dar con este ejemplar que sería muy importante para nuestro patrimonio, puesto que, recordamos, según diferentes estudios se conserva un reducido número de ejemplares de esta Constitución”.