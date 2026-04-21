El Paso Blanco de Lorca entrega al Real Madrid una bandera única bordada a mano por su 125 aniversario

Ramón Mateos, presidente del Paso Blanco junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid en el momento de la entrega de la bandera

La cofradía El Paso Blanco de Lorca (Murcia) ha entregado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, una bandera del club de 150 por 100 centímetros bordada a mano para conmemorar el 125 aniversario de la entidad, que se celebrará en 2027. El presidente recibió a los representantes de la hermandad lorquina en el estadio Santiago Bernabéu antes del partido contra el Alavés, en un acto que también contó con la presencia de Catalina Miñarro, vocal de la Junta Directiva.

Un homenaje a los valores compartidos

El presidente de la cofradía, Ramón Mateos, ha explicado que el objetivo era "homenajear al Real Madrid" por ser "el club con el historial más importante". Según Mateos, este gesto se fundamenta en que ambas instituciones comparten "muchísimos valores comunes, como el esfuerzo, la lealtad y el éxito, todo desde la unidad". Para ello, decidieron utilizar su mayor seña de identidad: "¿Y cómo mejor hacerlo? Con lo mejor que tenemos, que es el bordado de Lorca".

José Ángel Ayala |COPE Lorca Detalle de la bandera del Real Madrid bordada por el Paso Blanco

Nos unen muchísimos valores comunes, como el esfuerzo, la lealtad y el éxito" RAMÓN MATEOS Presidente del Paso Blanco

Casi 700 horas de artesanía

La bandera es el resultado de 690 horas de confección y representa el primer regalo para el club por su próximo aniversario. Mateos también recordó el apoyo del Real Madrid tras los terremotos de Lorca en 2011. "El año que viene el club cumple 125 años y El Paso Blanco quería darle ese primer regalo", afirmó, destacando los 400 años de historia de la cofradía.

José Ángel Ayala |COPE Lorca El Paso Blanco, ha bordado una bandera del Real Madrid que será entregada al club antes del partido contra el Deportivo Alavés

El bordado de Lorca es candidato a patrimonio material de la humanidad, y desde la cofradía reivindican su técnica especial, desarrollada en el taller de Virgen de la Amargura. Finalmente, Mateos agradeció a Miguel Navarro y a Catalina Miñarro su colaboración, así como al club: "Quiero dar las gracias al Real Madrid por acogernos, por cedernos su casa y por hacernos felices tantos años. Que lo disfruten con el mismo cariño con el que nosotros lo hemos hecho".

00:00 Volumen Descargar José Ángel Ayala Ramón Mateos, presidente del Paso Blanco de Lorca

El terremoto de Lorca

"También nos acordamos de algunos momentos muy importantes para Lorca como los terremotos del 2011, donde el Real Madrid se volcó. El equipo blanco, jugó un amistoso ante la selección murciana de fútbol en el estadio Enrique Roca Nueva Condomina, unos días después de los fatídicos terremotos que asolaron la ciudad, dejando 9 personas fallecidas, más de 300 heridas y más de 30.000 fueron evacuadas. El patrimonio histórico de Lorca sufrió graves daños y la ciudad tardó años en recuperarse.