El Partido Popular exige que cese la campaña destructiva contra ganaderos del sector porcino

El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha manifestado que es "nuestra obligación trasladar a la opinión pública la profunda incertidumbre que existe entre nuestros ganaderos por culpa de la ausencia total de garantías que transmite el actual desgobierno municipal. El escenario que han generado es muy negativo, ya que en lugar de mantener la calma y buscar fórmulas de ayuda a los profesionales del sector, se están obcecando en perseguir y criticar a quienes exponen el punto de vista de los ganaderos lorquinos. Nunca antes se había creado una inquietud semejante en tan poco tiempo."

Gil ha indicado que "Lo que nuestros ganaderos necesitan es que se reconozca el gran esfuerzo que se viene desarrollando a lo largo de los años para modernizar sus instalaciones y cumplir con las diferentes normativas que se le implementan al sector. No podemos asumir bajo ningún concepto es que algunos actúen como si no pasara nada frente a los injustos ataques que se están llevando a cabo contra los ganaderos lorquinos. La realidad es que especialmente durante los últimos años estamos asistiendo a una campaña orquestada para demonizar a los profesionales del sector porcino, y no podemos consentir que se queden de brazos cruzados ante semejante disparate."

Fulgencio Gil ha mostrado su rechazo al hecho de que en los últimos tiempos "estamos siendo testigos de múltiples ataques, críticas y manipulaciones contra los trabajadores del porcino ante lo que no podemos permanecer de brazos cruzados. Estos ataques son un verdadero “harakiri”, puesto que algunos se han empeñado en lanzar piedras contra su propio tejado. Es una actitud totalmente incomprensible, amparada en falsedades y populismos cuyas consecuencias no han sido valoradas por parte de quienes las vienen realizando. Esto tiene que parar."

El PP ha destacado el compromiso social y de conciliación que los ganaderos del sector porcino mantienen con nuestro municipio, y que tiene como ejemplo más reciente la implantación progresiva del nuevo sello de Bienestar Animal Certificado (IAWS).

"Estamos hablando de una iniciativa impulsada por los ganaderos lorquinos integrados en Adespolorca, y fomentada por, Interporc Spain, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca(INTERPORC), una entidad sin ánimo de lucro en la que están representados todos los sectores de la cadena de valor del porcino de capa blanca: producción, transformación y comercialización. Se trata de la organización Interprofesional más importante del sector cárnico por el volumen de la producción porcina de nuestro país."