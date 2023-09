Pancorbo se fija entre sus objetivos recuperar línea Cartagena-Chinchilla y llegada de AVE a Cartagena y Lorca

El consejero de Fomento e Infraestructuras, el ingeniero José Manuel Pancorbo, se ha fijado entre sus objetivos la mejora de la seguridad vial, así como "pelearse" con el Gobierno central para recuperar la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla y la llegada del AVE a Cartagena y Lorca.

En la rueda de prensa posterior a la toma de posesión, Pancorbo ha reconocido que, en su Consejería, la vida de los ciudadanos "se mejora con dinero" porque "podemos hacer legislación y cosas, pero las obras públicas hay que ejecutarlas". Por tanto, se ha propuesto "buscar financiación" para "solucionar los principales problemas".

Sobre todo, ha avanzado que su gestión estará enfocada a la "seguridad vial" porque la Región cuenta con "puntos negros". "Yo no voy a prometer grandes obras faraónicas porque sabemos cuál es la situación económica de la Comunidad", según Pancorbo, quien ha lamentado que Murcia es la autonomía "peor financiada" y que, para el Gobierno central, es una comunidad "de tercera, cuarta o quinta".

Entre los retos, se ha fijado la creación de las áreas metroplitanas de Cartagena y de Murcia que, a su juicio, pueden ser "muy positivas" para los habitantes y, en área ferroviaria, ha reconocido que no le gusta cómo ha llegado el AVE a Murcia, con "pocas frecuencias y dos de ellas pasan por Alicante".

"Sabemos que hay algunas compañías 'low cost' que se están empezando a interesar por venir a la Región, pero vamos a ver en qué condiciones", según Pancorbo, quien ha avanzado que le tocará "pelear" con el Gobierno central la recuperación de la línea Cartagena-Chinchilla, sin la cual desaparece la vertebración territorial ferroviaria de la Región".

Precisamente, ha señalado que esta línea está reconocida como un corredor estratégico europeo y "poco se puede hacer a nivel regional porque las competencias" son nacionales. Sin embargo, ha matizado que "si ese tramo de vía se electrificara hasta Albacete, los tiempos serían muy similares al AVE que tenemos ahora que no para en Alicante".

"Los ciudadanos podía elegir entre un tren tipo Alvia o el AVE, cada uno que elija", según Pancorbo, quien ha señalado que a él le gusta la "libertad".

También se ha marcado como retos la llegada del AVE a Lorca, cuya licitación está pendiente. "Las noticias que tenemos es que, en breve, probablemente el mes que viene o en noviembre, ya se licitará esa obra y cuando se ejecuten el resto de tramos que hay en marcha se podrá cerrar la conexión hacia Almería".

En lo que respecta a Cartagena, ha señalado que "todavía no hay fecha para la licitación del soterramiento", pero la obra "está en marcha" y va a insistir en que se cumplan los plazos.

FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación, ha pedido "un poco de tiempo para aterrizar" en la Consejería pero, atendiendo al registro histórico de las inversiones en los últimos años, ha advertido que es "muy escaso". "Nuestra intención es ejecutar obra porque crea actividad económica, pero tenemos que ver qué hay disponible, qué proyectos están redactados y qué se puede lanzar".

En lo que respecta a la autovía del Altiplano (A-33), ha explicado que el subtramo 4A se prevé que esté en servicio "a principios del año que viene" porque las obras "están muy avanzadas". Cuando se abra esa autovía, que además tiene pavimento de hormigón, se podrá cerrar el corredor interior para ir a Valencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto al Arco Noroeste, ha señalado que hay una serie de "problemas" porque "ha habido un incremento de precios con la crisis y la pandemia". Así, los contratos se licitaron con precios que a día de hoy están "desfasados" y las empresas constructoras están "buscando soluciones para no arruinarse". No obstante, no ha avanzado plazos, algo para lo que tendrá que reunirse con los responsables del Ministerio de Transportes.

En lo que respecta al Arco Norte, ha lamentado que está "en un cajón" aunque está entre los planes del Ministerio "sacarlo", pero "no hay fecha a día de hoy".