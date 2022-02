GANADERÍA PROTESTAS

Organizaciones mujeres condenan WhatsApp con insultos a edil IU

Gloria Martín ha estado hablando con el autor de la grabación, "no es de Lorca ni ganadero, he quedado a tomar un café con el" La edil de IU Verdes ha destacado que no le denunciará, pero que ha querido hacer público el audio "para que se visualice lo que sufren otras muchas mujeres en silencio"