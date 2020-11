La Oficina Municipal de Información al Consumidor asesora a clientes afectados por cierre de DENTIX

El concejal de Consumo del Ayuntamiento de Lorca ha informado, que desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Lorca (OMIC) se está prestando un servicio de información y asesoramiento a los afectados por el cierre de las CLÍNICAS DENTIX que en la actualidad se encuentra en un proceso de concurso de acreedores.

El concejal de Consumo ha detallado que “hasta la fecha se llevan realizadas en la OMIC un total de 50 reclamaciones contra esta empresa” y ha recordado que “todos aquellos pacientes afectados deben reclamar a DENTIX, solicitando que ante el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por la empresa DENTIX, DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA SL, den por cancelado el contrato de tratamiento dental, y por otro solicitando la entrega del historial médico, así como el certificado en el que se determine qué parte del servicio ha recibido”.

José Ángel Ponce también ha añadido que “por el momento son 46 las reclamaciones que se han presentado contra la financiera, ya que en los supuestos en los que el tratamiento ha sido financiado con un Crédito al Consumo, el art. 29.3 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, que establece que "el consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito vinculado, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al prestamista".

Ponce Díaz ha concretado que “de esta manera los afectados, de los que desde mañana, 26 de noviembre y hasta el próximo 1 de diciembre, hay ya citados 13 para reclamar la reclamación contra la empresa y otros 13 contra la financiera, están solicitando que se proceda a la suspensión inmediata del mencionado contrato de financiación, paralizando el cobro de las cuotas correspondientes a la financiación, hasta que se resuelva la reclamación presentada frente a DENTIX, y a su vez, se solicita la completa devolución de los importes abonados en este contrato de financiación, al no haber sido satisfecho su correspondiente tratamiento”.

El edil de Consumo ha señalado que “en este sentido desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor no se recomienda que se dejen de abonar los préstamos, pues mientras no se formalice la resolución del contrato de crédito, el incumplimiento de las obligaciones contraídas con la entidad financiera no desaparece, y en consecuencia la entidad financiera podrá exigir el cumplimiento de lo acordado”.

La reclamación frente a la financiera se realiza ante el Servicio de Atención Ciudadana (SAC), éste tiene la obligación de resolver expresamente en el plazo máximo de dos meses, por lo que transcurrida esa fecha sin que exista una contestación o la respuesta ofrecida sea insatisfactoria para sus intereses si desea continuar con su reclamación en vía administrativa puede presentar una queja al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

Por último, el concejal de Consumo ha recordado que la OMIC ofrece este servicio gratuito de asesoramiento e información al consumidor, debido a la situación sanitaria lo hace con cita previa a través del teléfono 968466542.