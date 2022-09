Nuevas Generaciones propone que el autobús de feria preste cobertura a los jóvenes de todas las pedanías

El coordinador general de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Lorca, Francisco Velasco, ha informado de las quejas que vienen transmitiendo numerosos jóvenes de las pedanías en relación a la puesta en marcha del servicio de transporte en autobús hacia la feria.

Velasco comunica que "han marginado y excluido a los vecinos de Ramonete, Morata, Zarzadilla de Totana, La Parroquia, Purias, La Hoya, Avilés, Coy, Doña Inés y Aguaderas entre otras pedanías. De hecho, apenas cubre 4 diputaciones, lo que ha motivado la lógica protesta de los lorquinos que viven en el resto de pedanías."

El coordinador subraya que "compartimos en este sentido la reclamación que nos trasladan los jóvenes y proponemos que este servicio preste cobertura a las necesidades reales del resto de pedanías, puesto que carece de sentido y responsabilidad por parte del gobierno socialista local elegir de forma unilateral y sin contar con absolutamente nadie qué jóvenes van a poder desplazarse en autobús hasta la feria y cuáles se verán obligados a realizarlo con sus propios medios."

Los jóvenes populares destacan que "los jóvenes deben disponer de idénticas oportunidades y el ayuntamiento está obligado a prestarles los mismos servicios, independientemente del lugar del municipio en el que residan. Es evidente que el modelo implantado no constituye una alternativa eficaz, como también lo es que a la hora de cobrar impuestos los socialistas no hacen distinciones, pero cuando se trata de prestar servicios no ocurre lo mismo." De esta forma, solicita y pide que "ahora que el ayuntamiento dispone de más dinero que nunca gracias a la herencia económica que han recibido tras la buena gestión del Partido Popular, tendrían que haber aprovechado los recursos en beneficio de todos los jóvenes, pero han desperdiciado otra oportunidad, lo que resulta particularmente decepcionante y da cuenta de la nula planificación de un gobierno socialista que sigue los pasos de Pedro Sánchez, con una gestión pésima, de espaldas a la gente y alejada de las necesidades reales de las personas."

Por último ha destacado que "nos alegramos de que, en las pedanías de Zarcilla de Ramos, La Paca, La Campana y Almendricos sí se disponga del autobús a la feria, pero tenemos que recordar que Lorca cuenta con 39 pedanías, no 4, por lo que han dejado fuera, sin motivo ni explicación convincente a la inmensa mayoría de los jóvenes que residen fuera del casco urbano, una situación que reclamamos que se corrija habilitando este servicio en el resto de diputaciones lorquinas, además de ampliar el horario, puesto que los jóvenes nos manifiestan que se queda muy corto y debe prolongarse para responder a las auténticas necesidades que existen."