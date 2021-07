Murcia cierra el interior en el ocio nocturno y reduce aforo de celebraciones

El Gobierno de Murcia ha decidido este jueves no permitir abrir el interior de los locales de ocio nocturno y reducir por municipios el aforo de las celebraciones para atajar el repunte de contagios de coronavirus experimentado en las últimas semanas por no usar mascarilla y no guardar distancia interpersonal.

Tras una reunión del Comité Covid con expertos, se ha decidido que a partir de la medianoche de este viernes, cuando entran en vigor las medidas, se permita la actividad de ocio nocturno solo en el exterior con 10 por mesa como máximo, como en la hostelería.

No se permitirán celebraciones en los municipios en los que la transmisión sea muy alta.

En el mejor de los casos, si es baja, se rebaja al 75 % del local, con un máximo de 100 personas en el interior y de 200 si es al aire libre, ha dicho tras volver a arremeter contra el Gobierno central al considerar "un error plantear 17 veranos distintos" y que "deja desamparadas a las comunidades autónomas una vez más".

Antes de anunciar un refuerzo de las inspecciones en los locales de ocio este fin de semana y de recordar que el cierre de la actividad no esencial como la de los bares se mantiene a las dos de la madrugada, ha indicado que se han cerrado ya dos locales que incumplían la normativa anticovid.

El origen de los contagios es claro, ha asegurado al señalarlo en las actividades de ocio y actos sociales como celebraciones, bodas y fiestas sin mantener la distancia de seguridad ni llevar correctamente puesta la mascarilla, lo que es "esencial" y se ha convertido en la principal causa del repunte.

Tras reiterar a la población un mensaje de "prudencia y responsabilidad", ha recordado unas cifras de casos activos que han vuelto a registros de marzo pasado, al igual que lo han hecho las de la incidencia, que multiplican hoy por más de dos la de hace dos semanas y llega a los 112 casos por cada 100.000 habitantes.

También se ha disparado hasta 1,25 el índice reproductivo del virus, según el informe epidemiológico de este jueves, lo que significa que cada infectado contagia a más de otro, cuando para mantener contenida la pandemia debe estar por debajo de uno.

No obstante, el incremento de los contagios no se ha correspondido con el aumento de los ingresos hospitalarios, que se mantienen a raya alrededor de los 30 en planta y con menos de diez en cuidados intensivos.

Al detallar la incidencia por grupos de edad, el de entre 15 y 29 años representa el 50,5 % del total de casos; el de menores de 15, el 11,6 %,, y el de 60 o más, el 4,6 % en las últimas dos semanas, con el grupo con más contagios ubicado en esa franja de 15 a 29, seguido de la de 30 a 39.

Al actualizar el recuento de los contagiados en los grandes brotes actuales ha elevado la cifra del procedente de Mallorca hasta los 98, con más de 400 contactos estrechos en seguimiento.

El de Los Alcázares llega a 102, el 94 % de ellos de entre 20 y 45 años, y el de una celebración en Mula, a 21, con un nuevo brote con 27 infectados en la parte cartagenera de La Manga del Mar Menor.

Respecto a las variantes, la mayoritaria confirmada en laboratorio es la británica, con 576 casos, seguida con 144 de la colombiana, "que en teoría está desplazando" a la anterior pero "no está considerada preocupante, sí de interés, aunque no parece que tenga mayor transmisibilidad ni genere mayor gravedad".

Con 24 está la brasileña, con 10 la sudafricana y con dos la india, ha añadido para volver a pedir al Gobierno central que envíe más vacunas, dado que este mes han llegado 100.000 dosis menos de la de Pfizer y no se sabe cuántas llegarán para agosto.

Hay casi 70.000 personas citadas para recibir una hasta este domingo en la comunidad murciana, donde se sigue con la vacunación de los trabajadores del campo, más de 6.000 hasta ahora.

Se han puesto 1,36 millones de dosis y 9 de cada 10 mayores de 40 años tiene al menos una puesta.