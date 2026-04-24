Murcia amplía 'Cercanos', el programa que lleva servicios a domicilio a 15.000 mayores de zonas rurales

El programa 'Cercanos' del Gobierno de la región de Murcia acercará servicios esenciales a más de 15.000 personas mayores de 65 años que viven en enclaves rurales de 14 municipios. Esta cifra supone un incremento de casi 2.000 beneficiarios respecto a la edición de 2025, que fue la primera. La iniciativa, que ha presentado en Lorca el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, es “pionera en España” y forma parte de la estrategia autonómica contra la soledad no deseada.

El lanzamiento de esta nueva edición tuvo lugar durante un acto de convivencia en Lorca, que contó con la presencia del alcalde, Fulgencio Gil, y un millar de beneficiarios. El presidente autonómico ha destacado que el programa “nace de escuchar las necesidades de nuestros mayores” y busca “llevar a la puerta de sus casas servicios esenciales”. Para ello, la Comunidad destina a esta iniciativa más de 1,6 millones de euros a través de los ayuntamientos y mancomunidades implicadas.

Nuevos servicios y más actividades

Esta segunda edición consolida las prestaciones a domicilio más demandadas, como podología, peluquería y fisioterapia, que sumaron más de 4.000 atenciones el año pasado. Además, se incorporan novedades como clases de aquagym, acompañamiento para tareas cotidianas como la compra o la gestión de medicamentos, y talleres para mejorar las competencias digitales de los usuarios.

Durante el acto, López Miras se dirigió a los mayores presentes para subrayar su papel activo en la sociedad. “Esta sociedad os necesita. Necesitamos que participéis activamente, necesitamos escuchar vuestra voz y necesitamos vuestra experiencia”, afirmó el presidente, agradeciendo también la colaboración de los consistorios.

Lorca, epicentro del programa

En Lorca, el programa beneficiará a más de 8.000 personas mayores, 2.000 más que en la edición anterior, gracias a una inversión de 639.386 euros. El alcalde, Fulgencio Gil, clausuró la gala ‘Encuentros y experiencias’ en el Auditorio Margarita Lozano, que sirvió como pistoletazo de salida a las nuevas actividades que se desarrollarán durante el próximo año en el municipio.

Gil agradeció al Gobierno regional la nueva dotación, que permite “mejorar su calidad de vida, potenciar su autonomía y facilitar su permanencia en el entorno familiar”. “Nuestro objetivo es aumentar el bienestar de los ciudadanos, independientemente del lugar donde residan, sobre todo aquellos grupos de población que más lo necesitan”, declaró el alcalde. Entre las novedades en Lorca se encuentran el Carnet del Mayor y talleres de bienestar emocional.

Una estrategia contra la soledad no deseada

El programa ‘Cercanos’ se enmarca en la ‘Estrategia contra la soledad no deseada’ de la Comunidad y se desarrollará en 14 municipios: Lorca, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Albudeite, Pliego, Abanilla, Ulea, Ojós, Ricote, Villanueva del Río Segura, Campos de Río, Bullas y Calasparra. Los ayuntamientos trabajan en colaboración con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para desarrollar las actuaciones.

Además de los servicios a domicilio, la iniciativa promueve el envejecimiento activo con actividades como gerontogimnasia, yoga, risoterapia y talleres de memoria o gastronomía. También se fomenta la socialización con salidas culturales, viajes y jornadas de convivencia para combatir el aislamiento en las zonas rurales.