Muere a los 49 José Alberto Lario cantante de rock y portavoz de los damnificados por los terremotos

El cantante de rock José Alberto Lario, líder de la banda lorquina de rock “Debaho Band”, ha muerto a los 49 años como consecuencia de un cáncer. Durante años fue, junto a Juan Carlos Segura, el portavoz de la Asamblea de Afectados por los Terremotos de 2011, de los que acaba de cumplirse el noveno aniversario.

Conocido por el sobrenombre artístico de "El Flori" fue fundador y vocalista de la banda desde 2012, con la que grabó los discos "Sin freno" y "Basado en hechos reales".

El artista había dejado un mensaje escrito para el momento de su muerte que ha sido publicado en la página de Facebook de su banda en el que se despide de sus familiares, de sus amigos, de los seguidores del grupo y de los afectados por los seísmos.

Maestro de profesión, ejerció como docente en el colegio San Cristóbal.

Su capilla ardiente ha sido instalada en el tanatorio Lázaro Soto.

CARTA DESPEDIDA DE JOSÉ ALBERTO LARIO "EL FLORI"

"Buenas gente, parece que el camino llegó a su fin. He intentado con todas mis fuerzas y vuestra ilusión, hacer frente a esta situación, pero cualquier avance ha tenido una contrapartida más severa en mi organismo. Es lo que hay, la vida no perdona, ni admite compasión. No quiero que estéis tristes; al contrario, quiero que disfrutéis de mi recuerdo para bien o para mal.

He disfrutado de una vida plena. Siempre me guié por mí instinto y mi pasión, la razón la utilicé para enmendar mis errores, que fueron muchos. He tenido un hijo, que es lo más maravilloso que dejó en este mundo. Tengo la la mejor banda de rock and roll (la realidad a estas alturas, no la voy a abandonar). Tengo también una cantidad de amigos que valen un Potosí. Son leales hasta el fin, cualidad que yo admiro sobremanera y aunque no fueran, supongo que sus razones tendrán. No quiero ni conservo el rencor.

Quiero recordar también a la gente de la Asamblea de Afectados por el Terremoto, que tantas y tantas buenas cosas me enseñaron sobre todo a ser "mejor persona". Y como no, a mis compañeros y alumnos del CEIP San Cristobal (Lorca), dónde desempeñé la labor de maestro, como el mejor oficio del mundo.

Así, que nada más, bueno sí, a mi familia que me trataron y cuidaron hasta el último día, especialmente mi hermana Mª del Mar, mi ángel de la guarda durante estos últimos cuatro meses.

Mil besos para todos. Se os quiere.

SALUD Y ROCK AND ROLL."

José Alberto Lario Bastida "el Flori".