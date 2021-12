Moreno solicita a gerencia del Área III que no se paralicen las vacunaciones en Águilas durante tres semanas

La primera edil aguileña, Mari Carmen Moreno, acaba de remitir una carta a la Gerencia del Área III de Salud tras conocer que las jornadas de vacunación masivas contra la Covid, que cada viernes se llevan a cabo en la localidad, serán interrumpidas durante tres semanas, concretamente los días 24, 31 y 7 de enero; algo- ha manifestado Moreno- “totalmente incomprensible teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual”. En este sentido la edil ha señalado que, esta interrupción no sólo supondrá la pérdida de tres jornadas de vacunación, sino que tampoco podrán ponerse la primera dosis los mayores de doce años el próximo viernes, tal y como estaba anunciado, ya que la segunda dosis coincidiría con una de las jornadas en las que no se van a llevar a cabo inoculaciones. “Estamos viendo en los medios regionales como la obligatoriedad del pasaporte Covid ha hecho que muchas personas que no estaban vacunadas se hayan decidido a hacerlo, algo, sin duda, muy positivo. Pero, desgraciadamente, en nuestro municipio esto no puede ser así porque llevan sin administrarse primeras dosis para mayores de 12 años desde el pasado 3 de diciembre y la intención de la gerencia del Área III es de no volver a hacerlo hasta el 14 de enero. Del mismo modo, el periodo vacacional podría ser un momento óptimo para agilizar las vacunaciones en los niños, pero es evidente que con esta interrupción no se propiciará”. “Desde el Ayuntamiento exigimos que se siga vacunando con carácter semanal en nuestro municipio ya sea los viernes o cualquier otro día y que este importante servicio no se vea interrumpido por las fiestas navideñas”, ha concluido la edil.