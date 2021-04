Moreno "La ciudadanía aguileña responde sobresalientemente a la vacunación masiva"

El Pabellón Diego Calvo Valera ha acogido hoy la vacunación de las personas nacidas en los años 1956, 1957 y 1958. La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, la edil de Sanidad, María Dolores García Albarracín, y el concejal Cristóbal Casado, han visitado el lugar para comprobar in situ que todo se ha desarrollado muy bien. La coordinadora del dispositivo de vacunación del Servicio Murciano de Salud ha manifestado su satisfacción ante la respuesta tan positiva de los aguileños y aguileñas, ya que no ha ocurrido como en otros municipios donde la respuesta ha sido muy baja, sino que un 75% de los citados han acudido a vacunarse.

Según ha informado Cristóbal Casado, “había citadas 1.174 personas más los desplazados que no estaban citados, pero han acudido a vacunarse, ya que se informó que siendo desplazados con su DNI y entrando en la franja de edad citada podían vacunarse”. También han sido vacunadas las personas nacidas en estos años que no habían recibido citación.

“La respuesta ha sido muy positiva por parte de la ciudadanía de Águilas y estamos muy satisfechos porque la vacunación es la única forma de darle fin a esta Pandemia”, ha comentado la alcaldesa, quien ha señalado que “se ha vacunado a la población entre 63 y 65 años. Ha sido una gran cantidad de personas la que ha venido a vacunarse hoy, no solamente de Águilas, sino que también han tenido oportunidad de vacunarse los desplazados que están en

Águilas de otros lugares que cumplían los requisitos de edad. Hay que agradecer a Salud Pública que la organización ha sido estupenda”.

El próximo viernes, 16 de abril, de 9:00h a 15:00h, en este mismo Pabellón, se procederá a la vacunación de las personas nacidas entre los años 1942 y 1946, teniendo previsto vacunar a 1.160 personas con la vacuna Pfizer. Los Centros de Salud tienen los listados de las personas citadas, por si éstas necesitan consultar alguna duda.

Desde Salud Pública piden que se respeten las citas y que las personas nacidas en esos años que no reciban el SMS citándolos, acudan el viernes con su DNI para comprobar que entran en esa franja de edad y tener acceso a la vacunación.

Si no pertenece a ese grupo de edad, no acuda aunque reciba citación, ya que no será vacunado. Si recibe mensaje, compruebe si su número está asociado a otra persona de su familia que sí ha nacido en esos años. Para cualquier duda, llame a su Centro de Salud.