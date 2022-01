Miras traslada "tranquilidad" a UE sobre la carne española ante la "impresentable" actitud del ministro Garzón

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha querido este martes trasladar "un mensaje de tranquilidad" al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, sobre la calidad de la carne española, tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha tildado de "erróneas".

"Le he transmitido la importancia de la ganadería de la Región de Murcia y las medidas que llevan a cabo los ganaderos para avanzar en cuanto a la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, y también que los productos cárnicos que se están produciendo y exportando desde España cumplen todos los estándares de excelencia que exige la Unión Europea, que son los mayores del mundo", ha dicho López Miras.

El jefe del Ejecutivo murciano, que ha pronunciado estas palabras en rueda de prensa tras mantener una reunión telemática con Sinkevicius, ha calificado de "impresentable" que "un ministro del Gobierno del señor Sánchez se dedique a criminalizar y a dejar por los suelos el prestigio y la reputación de un sector tan importante".

"Hoy he intentando que el comisario de Medio Ambiente de la UE viera que las declaraciones del ministro Garzón no pueden ser más desafortunadas, y no pueden estar más equivocadas y erróneas, y le he transmitido la excelencia de los productos cárnicos de la Región y de España, el buen hacer de los ganaderos y, sobre todo, su compromiso con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad", ha concluido