Mil afectados por la justificación de ayudas aún no se han acogido al procedimiento simplificado

Más de mil lorquinos afectados por el proceso de justificación de las subvenciones para arreglar sus casas tras los terremotos de 2011 aún no se ha acogido al procedimiento simplificado de justificación arbitrado por la Comunidad Autónoma y cuyo plazo termina el 26 de julio.

El ayuntamiento de Lorca ha reforzado el personal de la oficina del terremoto para que el mayor número de afectados pueda acogerse al proceso simplificado establecido por la Ley 8/2018.

El alcalde, Diego José Mateos, ha recordado que esa ley autonómica aprobada hace un año establece un procedimiento simplificado de justificación de las ayudas mediante la presentación de una memoria y una relación clasificada de los gastos e inversiones que realizaron para reparar sus viviendas.

El plazo para acogerse a la normativa termina el 26 de julio y de los 2.741 familias afectadas por el procedimiento de justificación solo 1.352 han cumplimentado los trámites para acogerse a esa fórmula, según ha reconocido Mateos.

Por ello ha hecho un llamamiento a los afectados que aún no han solicitado beneficiarse de la ley a que lo hagan de forma urgente para poder “dar carpetazo” a sus expedientes.

Cuando llegó a la alcaldía Mateos dio orden de triplicar el número de técnicos municipales que realizan las visitas de inspección a las viviendas, para comprobar si en las mismas se realizaron las obras de reparación para las que se solicitó la subvención pública tras los terremotos.

También se ha duplicado el personal de la oficina del terremoto para que, una vez realizados los informes técnicos, se pueda seguir el trámite administrativo correspondiente para los casos que siguen pendientes de justificación.

Mateos no ha ocultado su “preocupación” porque solo el 49 por ciento de los afectados han cumplimentado los trámites para acogerse al proceso simplificado de justificación de las ayudas “pese al impulso” que se le ha dado en las últimas semanas.

Muchos de ellos “no contestan las llamadas” del consistorio o no se presentan a las citas con los técnicos, ha dicho el alcalde, que ha anunciado que no descarta pedir una prórroga al Gobierno regional si en los próximos días no se agiliza la tramitación de expedientes.

Esa prórroga llevaría implícito como daño colateral que no podrían cerrarse los expedientes de las personas que sí han presentado la cuenta justificativa simplificada en tiempo y forma, y que tendrían que esperar al nuevo plazo para alcanzar el archivo de sus casos.

Al respecto Mateos ha señalado que los servicios jurídicos del ayuntamiento consideran que 398 de los expedientes ya estarían prescritos por lo que se tendría que proceder a su archivo automático.

Mateos también ha reclamado a la Consejería de Fomento la reunión de la comisión de seguimiento del convenio firmado en diciembre con el ayuntamiento, cuando le delegó la tramitación de las memorias justificativas.

El alcalde ha insistido en el “compromiso total” del ayuntamiento para resolver la cuestión y ha opinado que el problema de la justificación de las ayudas de los terremotos “es una herida que hay que cerrar ya y que no se puede demorar más en el tiempo”, toda vez que han transcurrido ocho años de la catástrofe

Ha señalado que el que no utilizó el dinero público para reparar su casa tendrá que devolverlo, pero se ha mostrado convencido de que se trata de una minoría y de que la mayor parte de los afectados podrá acreditar el uso que dio a las subvencione.