El miércoles 14 de abril solo se vacunará a las personas nacidas los años 1956,1957 y 1958

El Ayuntamiento de Águilas, hace un llamamiento a las personas que deben ser vacunadas este próximo miércoles. El edil del Ayuntamiento de Águilas, Cristóbal Casado ha destacado que "algunas personas están recibiendo citación para vacunarse el próximo miércoles, no habiendo nacido en los años indicados por el Servicio Murciano de Salud. Desde este organismo público han explicado que solamente vacunarán a las personas nacidas en los años 1956, 1957 y 1958, que deberán acudir al Pabellón Diego Calvo Valera con su DNI, para comprobar el año de nacimiento.

Si no ha nacido en estos años, no acuda el miércoles al Polideportivo, porque no será vacunado. Compruebe que su número de teléfono no está adscrito a algún familiar o persona nacida en esos años. Para cualquier duda, póngase en contacto con su Centro de Salud."