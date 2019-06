Mejores en las salas de estudio del Centro Cultural José María Campoy

La concejala de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Lorca, Irene Jódar, ha presentado esta mañana las mejoras que en los últimos días, se han realizado en la sala de estudio del Centro Cultural José María Campoy Camacho.

La edil de Nuevas Tecnologías ha señalado que “hasta ahora la sala de estudio del Centro Cultural presentaba graves carencias. Tales como el hecho de no disponer de conexión wifi, así como de no tener enchufes suficientes, contar con un mobiliario muy antiguo y desgastado, y que no existiera un sistema de insonorización para contribuir a la concentración de los estudiantes”.

Jódar ha recordado que este fue uno de los primeros compromisos que adquirió y, en su primera semana de mandato, ha cumplido. “Los estudiantes, sobre todo de los opositores que estos días preparan sus exámenes, pueden disfrutar ya de conexión wifi gratuita en la sala de estudio 24 horas”.

La concejala ha recordado que dentro del ‘Proyecto Sol’, en la parcela de educación y juventud, estaba incluido como unas de las prioridades “poner en valor y modernizar este espacio, y adecuar esta sala de estudio, a petición de los usuarios”.

La edil de Nuevas Tecnologías ha explicado que “la instalación de este sistema ha sido un proceso muy sencillo porque solamente hemos tenido que conectar un ADSL que ya había en estas instalaciones, ahora todos los usuarios de esta sala podrán acceder mediante una clave que tienen los estudiantes. Algo que durante estos días nos están agradeciendo los usuarios ya que era muy necesario”.

Jódar Pérez ha avanzado que “ya que se trata de un espacio multiusos donde se realizan diversas actividades culturales, se implementarán otras mejoras para el bienestar de los estudiantes tanto de universidad, como de instituto y opositores que tantas horas pasan al día en estas instalaciones