Mateos, "el reto es dar carpetazo definitivo a todos los asuntos relacionados con la reconstrucción"

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos ha querido tener, cuando está a punto de celebrarse el noveno aniversario de los terremotos del 11 de mayo de 2011 un especial recuerdo con las nueve personas que perdieron la vida aquel día, así como con las que resultaron heridas como consecuencia de aquellos dos fuertes movimientos de tierra.

Diego José Mateos ha señalado que “aún quedan pendientes algunas cuestiones, aunque afortunadamente cada vez menos por el tiempo que ha pasado, y gracias al esfuerzo de las distintas administraciones durante todos estos años. Recientemente desde el Gobierno de España, a través de Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma con la Consejería de Fomento y desde el propio Ayuntamiento y las plataformas de afectados, se ha llegado a un acuerdo para archivar, aunque aún faltan los trámites pertinentes, los expedientes de justificación de las ayudas de la reparación de las viviendas que quedaban pendientes con sus intereses correspondientes”.

El Primer edil ha reiterado que “se trata de una muy buena noticia para todos estos vecinos afectados, casi 5.000, que ya pueden descansar y pasar página en esta historia, demostrando que, desde la unidad y la lealtad entre administraciones, es como se consiguen grandes cosas. Además, se ha ampliado el plazo hasta 2023 para la justificación de la reconstrucción de todas aquellas viviendas que así lo necesitaron porque tuvieron que ser derribadas y hacerlos nuevos, y aún queda alguna cuestión referente a infraestructuras financiadas a través del Banco Europeo de Inversiones como el tramo 3 de la ronda central aún pendiente, y alguna otra obra, que evidentemente ahora con esta crisis sanitaria se están viendo ralentizadas ya que el estado de alarma lo mantiene todo paralizado pero que se retomará lo antes posible”.

En cuanto a las ayudas incluidas en las distintas prórrogas para su correspondiente justificación, Mateos Molina ha explicado que ya se han pagado 8,5 millones de euros y que quedan aún pendientes por cobrar por los afectados unos 3,14 millones de euros, que sin duda aliviará las deudas que tenían contraídas con constructores y proveedores, así como a préstamos e hipotecas.

El alcalde también se ha referido al trabajo desarrollado a través de la Mesa Solidaria, cerrada en julio del año pasado, una vez que los vecinos del barrio San Fernando volvieron a sus viviendas. Un órgano a través del cual se les ha anticipado a 423 familias lorquinas un total de 2,65 millones de euros para anticipos de alquiler a cuenta de las ayudas a percibir desde la Comunidad Autónoma.

El alcalde ha detallado que “durante todo este tiempo se han reconstruido en total 1388 viviendas de las 1.686 viviendas que resultaron afectadas. También debemos tener en cuenta las 298 viviendas que no se han reconstruido por diversas circunstancias ya sea porque no era su vivienda habitual, por no disponer del dinero para la reconstrucción, por problemas urbanísticos. Para todos esos casos de vecinos que aún están necesitando ayuda de alquiler porque no han podido volver por no haber pagado la reconstrucción íntegra se les está pagando desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca.

Sobre las viviendas que aún quedan por reconstruir, Mateos Molina se ha referido a varios de los edificios, que, por diferentes motivos, aún no se han reconstruido, uno de ellos estaba situado en la Plaza de Las Hortalizas, otro en travesía Ramón y Cajal, otro en calle Santo Domingo y por último, otro inmueble situado en calle Infante Juan Manuel. El resto de los edificios y casas unifamiliares, hasta un total de seis, afectadas por el terremoto, están en reconstrucción, aunque aún no se han finalizado los trabajos.

En cuanto al homenaje, el alcalde ha reconocido que “la situación que estamos atravesando y las restricciones nos impide que podamos hacer algún acto público pero si haremos un reconocimiento a través de una declaración institucional desde el Ayuntamiento que también se suma a través de la concejalía de Juventud a la iniciativa puesta en marcha por diferentes plataformas digitales para adornar balcones, ventanas y terrazas, además de los locales abiertos con los colores blanco y azul y ambientar con música tradicional lorquina, en recuerdo del noveno aniversario, y compartirlo a través de fotos o vídeos a las redes sociales con el hashtag #11M20”.

Por último, Diego José Mateos ha señalado, en este primer aniversario de los terremotos del 11 de mayo como alcalde, que “uno de los grandes retos de la legislatura es dar carpetazo definitivo a todos los asuntos relacionados con la reconstrucción de Lorca, por supuesto en cuanto a los expedientes de ayudas pendientes, pero también en cuanto a obras e infraestructuras, y estoy convencido de que desde la unidad de todos los partidos y la colaboración entre administraciones, podremos ir cerrando los flecos aún pendientes”.