Mateos recuerda a las víctimas y damnificados por la riada de ‘San Wenceslao’ en su octavo aniversario

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha recordado en este 28 de septiembre a las víctimas que, hace ya ocho años, ocasionaban las terribles riadas que asolaban una parte importante del municipio.

Mateos ha informado de que “hoy, se cumplen ocho años de las que conocemos como las riadas de ‘San Wenceslao’. Un episodio de lluvias torrenciales que sacudieron Lorca y que ocasionaban graves daños en nuestro municipio pues, además, de daños materiales tuvimos que lamentar daños personales y varias víctimas mortales”.

El Primer edil ha detallado que “por ello, antes del inicio del Pleno Municipal correspondiente a este mes de septiembre, hemos querido hacer un solemne recordatorio a la víctimas y a los damnificados guardando, toda la Corporación Municipal, un minuto de silencio”.

Mateos Molina ha explicado que “si en 2013 se hubieran empezado a hacer cosas hoy ya estarían terminadas tanto las presas como el canal. Pero, a día de hoy, el trabajo va dando sus frutos y hay una gran diferencia, y es que tuvo que producirse un cambio de gobierno para que se iniciaran los trámites para llevar a cabo estos trabajos”.

El alcalde de Lorca ha indicado que “la Confederación Hidrográfica del Segura, en el último año y medio, ha sacado a licitación los proyectos de las presas, que ya están muy avanzados, especialmente la Rambla de Béjar. Por lo tanto, en un año y medio se ha hecho lo que no se ha hecho en los seis años anteriores y si se hubiera empezado no en 2012, si no en 2013, ya habrían concluido”.

“Además, la Confederación ya ha realizado los trámites previos y va a sacar a licitación, en breves fechas, el diseño del nuevo canal de evacuación que unirá la Rambla de Béjar con la Rambla de Biznaga para que se produzca la confluencia de ramales en este punto y se pueda evacuar el agua en esos tanques”.

Diego José Mateos puesto de manifiesto que “queda mucho por recorrer, pero lo importante es que ya se han empezado a realizar proyectos y todas las actuaciones necesarias previas que, según nos han indicado, podrán concluir en un plazo de ejecución de 5 o 6 años, tal y como se lo hicimos saber a las asociaciones de vecinos y a la plataforma de afectados y, si se hubieran realizado en 2013, probablemente, una parte importante de esa infraestructura hoy ya estaría realizada”.