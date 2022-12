Mateos (PSOE) " Tenemos buenas sensaciones para que nuestro gobierno siga modernizando Lorca”

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos Molina, ha celebrado un desayuno navideño con los medios de comunicación junto a integrantes del Grupo Municipal Socialista en el que ha realizado un “balance del año 2022 muy positivo ante la vuelta a la normalidad tras dos años de pandemia y por el salto cualitativo del proyecto e inversiones del Gobierno Municipal”.

Además, ha destacado “las buenas expectativas tanto a nivel de sensaciones como en datos que tenemos para seguir liderando Lorca y continuar el proyecto que estamos desarrollando con nuevos retos de modernización para el municipio”. En este sentido, apunta que manejan “indicadores que apuntarían a una mayoría holgada pero la única encuesta que vale son las elecciones y vamos a incrementar todavía más nuestro trabajando estos meses para que Lorca nos de ese apoyo masivo en las urnas para continuar nuestra transformación de nuestra ciudad y sus pedanías”.

Mateos Molina considera que “se ha notado social y económicamente esta vuelta a los eventos, hemos vivido por fin nuestra gran Semana Santa, y desde la última fiesta en pedanías a la Feria de Septiembre y en estos primeros días de la programación navideña se ha vivido una sensación de reencuentro espectacular en nuestras calles. Estamos devolviendo el dinamismo de cara a la vida social de Lorca y hemos alcanzado la mejor situación financiera del Ayuntamiento de Lorca en 20 años tras 3 ejercicios siendo muy resolutivos y ágiles pese a las dificultades, lo que nos ha permitido impulsar un nuevo presupuesto y una modificación presupuestaria con muchísimas inversiones para la transformación y modernización de Lorca, además de aumentar inversión en políticas sociales y económicas de apoyo a las familias”.

El alcalde ha hecho hincapié en que en estos momentos “estamos dando forma a grandes proyectos para la Lorca del siglo XXI, como la reciente terminación del Recinto ferial IFELOR que ya se pudo disfrutar en la edición de la Sepor22, el inicio de la programación de nuestro flamante Auditorio Margarita Lozano o la fase final de la entrada a la ciudad por San Antonio, que ya está abierta al tráfico y en la que estamos trabajando para culminarla con una nueva fuente monumental”.

Además, ha considerado que “el 2023 va a ser un antes y un después cuando culminemos infraestructuras clave como los tramos I y III de la Ronda Central, el Vial de los Barrios Altos, la plaza de toros de Sutullena, dos carreteras troncales de nuestro término municipal que se encontraban en muy mal estado como son la carretera de Campo López y Morata y el último tramo hacia Zarzadilla de Totana, o que sigan avanzando las millonarias obras del AVE a su paso por Tercia y también camino a Pulpí, con la reciente confirmación además del proyecto de soterramiento de las vías a su paso por el casco urbano”.

En este sentido, también se culminarán las primeras fases de la rehabilitación integral de la estación de autobuses, avanzaremos en seguir habilitando nuevos espacios de aparcamiento en diferentes zonas tras las más de 1500 plazas creadas en este mandato y terminaremos el arreglo que tenemos en marcha en calles importantes como Portijico, todo el entorno y parque del barrio San Antonio, la regeneración urbana de la zona sur de La Viña, el antiguo camino de Puerto Lumbreras, las calles aledañas a Jerónimo Santa Fé que se quedaron aisladas de las actuaciones anteriores, la Plaza del Negrito y Avenida de Portugal o el entorno de Mundo Nuevo. A lo que se añadirán nuevos espacios verdes como de El Espejico, el sombraje para la grada del campo Mundial 82, pero especialmente quiero hacer hincapié en un proyecto que tardará en concluirse dos años pero que va a revolucionar nuestro casco histórico desde sus propias obras como es el Palacio de Justicia. Su inminente primera piedra es una de las mejores noticias con las que podemos empezar 2023 para regenerar el corazón de nuestra ciudad.

Diego José Mateos ha contextualizado en que “todo esto se suma a todo lo que hemos materializado en los diferentes barrios y pedanías de Lorca. Desde numerosas actuaciones en el Barrio San Cristóbal con especial culminación de la mejora de la pasarela y la calle Abellaneda, el residencial Miguel Ángel y Santa Clara, el arreglo del carril de Caldereros, la parte abierta al tráfico de la calle Corredera, además de la iluminación y arreglos de numerosos caminos, el carril amable del camino Parador de los Seguras, grandes espacios verdes como en el parque del Paso Encarnado, en La Hoya, en La Campana, en El Consejero o el del nuevo mirador de La Paca, a lo que se añade la rehabilitación de hasta 12 edificios históricos y patrimoniales de Lorca, con mención especial a la regeneración urbana que hemos hecho en la Ramblilla y ermita de San Lázaro”.

Por último, como notas negativas del año ha lamentado el día del asalto al pleno municipal donde “se lanzó una imagen a toda España que no representa a Lorca y considero que hubo quienes engañaron y calentaron a mucha gente con información que se ha podido comprobar con el paso del tiempo que era falsa y malintencionada”. Y también ha incidido en que “este año ha supuesto la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ante el grave deterioro de la sanidad en nuestra comarca. Ya se han realizado las primeras manifestaciones en Lorca y en Águilas porque el hartazgo de la ciudadanía es total y no admitimos simples migajas como las que ha presentado en los presupuestos regionales López Miras para 2023 porque no va en la dirección que se necesita para salvar el Área III de Salud”.