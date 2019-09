Mateos "hemos vuelto a tener los mismos problemas que en 2012"

Diego José Mateos ha visitado en la jornada de hoy sábado la zona de Campillo, la más afectada una vez más por las fuertes lluvias que afectaron a Lorca en la pasada madrugada del viernes al sábado.

El alcalde de Lorca ha indicado que "cuando parecía que lo peor había pasado, la tomenta de anoche nos ha sorprendido y ha afectado otra vez a la zona de Campillo, como ya sucedió en 2012. Se han recogido picos de 40 y 50 litros por metro cuadrado en sólo 20 minutos, se ha recogido mucha agua y otra vez ha anegado la zona de Campillo, ya que no tiene la salida natural hacia la rambla Biznaga, es decir los mismos problemas que en 2012, no con la misma intensidad pero si en las mismas zonas"

Mateos ha señalado que "hay que reflexionar y buscar una solución entre todos, hay que hacer un proyecto de municipio y de región, incluso del gobierno de España para esto no vuelva a suceder. No ha llovido tanto, ha caído agua, pero si esto estuviera canalizado no hubiera pasado".

El agua procedente de la diferentes ramblas como Nogalte, Murciano, Torrecilla y Béjar confluyen en la zona de valle que hace en el Campillo y al no existir canalización hacia la Rambla Bizanga ha dejado anegado la zona de Campillo, con casas aisladas, cultivos perdidos y granjas inundadas "afortunadamente el dato positivo es que no ha habido que lamentar daños personales, pero si es cierto que tenemos campos anegados, personas que tienen su dinero y su futuro aquí, casas afectadas, hay que poner solución. Ahora hay que evacuar el agua y estar pendientes de las familias afectadas.