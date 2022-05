Mateos: “defenderemos siempre el TrasvaseTajo-Segura"

El Alcalde y Secretario General del PSOE de Lorca, Diego José Mateos, y el concejal de Agricultura y Ganadería, Antonio Navarro, se han vuelto a mostrar firmes en la defensa del Trasvase TajoSegura y han anunciado la presentación de una moción al Pleno Municipal para instar al Gobierno de España a la mejora del abastecimiento de los recursos hídricos en el sureste español. Mateos ha indicado que “el trasvase Tajo-Segura es un recurso indispensable e irrenunciable para el sector primario de nuestro municipio, nuestros agricultores y ganaderos necesitan esa agua para regar y mantener sus campos y a sus animales y de ello depende también millones de personas pues formamos parte de ‘la Huerta de Europa’ y son nuestros productos los que llegan no solo al resto de España si no a países Europeos y, sin agua, mantener esta producción es imposible”. “Es necesario que el Gobierno de España actúe en la planificación y gestión del agua debiendo ser uno de los principales objetivos conseguir la seguridad hídrica de los usos vinculados al acueducto Tajo-Segura y, también, que trabaje en la disminución de los riesgos de los impactos previsibles a consecuencia del cambio climático pues es esencial para el sostenimiento de la actividad económica del sureste español y del abastecimiento humano a los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla”. El Secretario General de la Agrupación Socialista lorquina ha anunciado “la presentación de una moción al próximo Pleno Municipal con la que defenderemos el Trasvase Tajo-Segura, el aumento de la seguridad y la estabilidad del aporte hídrico de nuestros territorios y se reduzca, también, la exposición y vulnerabilidad de nuestro municipio al cambio climático”. “Buscamos el apoyo del resto de grupos políticos para instar al Gobierno de España a garantizar los recursos hídricos necesarios tanto para el abastecimiento humano como para el uso agrícola, ganadero e industrial así como para que aumente la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico de nuestros territorios y se reduzca nuestra exposición y vulnerabilidad al cambio climático de forma que acabemos con la injusta penalización que padecemos en Lorca y en todo el Sureste Español, lugares para los que tanto habitantes como en municipios, en muchos casos, supone gran parte de la actividad económica”. Mateos Molina ha recordado que “el regadío de todo el sureste español se abastece con recursos del Trasvase Tajo-Segura, no existen fuentes alternativas, y no solo afecta al sector primario pues Nota de prensa sus efectos redundan también en la industria agroalimentaria o los transportes, lo que supone más de 100.000 empleos en la Región de Murcia un 20 por ciento del PIB”. El Secretario General del PSOE de Lorca ha indicado que “no proporcionar la adecuada seguridad hídrica, a un territorio donde viven más de 2.500.000 habitantes no es una decisión responsable y es imperante la necesidad de actuar de manera urgente en la generación de los recursos hídricos que den seguridad y estabilidad en el aporte hídrico a nuestros territorios”. Diego José Mateos ha puesto de manifiesto que “desde el PSOE de Lorca defenderemos siempre el Trasvase Tajo-Segura como infraestructura irrenunciable para el abastecimiento humano, la industria, la agricultura y ganadería de nuestro municipio estando claramente demostrado que los recursos naturales propios disponibles en la cuenca del Segura y la disminución de las aportaciones hídricas como consecuencia del cambio climático no son suficientes para conseguir un adecuado desarrollo socioeconómico de nuestro territorio”