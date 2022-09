Mateos "la culminación de grandes proyectos supondrá un antes y un después histórico para Lorca"

A modo de comienzo de curso político, el alcalde de Lorca y secretario general del PSOE local, Diego José Mateos Molina, junto a los miembros del Grupo Municipal Socialista han realizado un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha abordado los principales retos para este próximo año en Lorca. La culminación de importantes actuaciones urbanas, el avance de infraestructuras clave para las próximas décadas como las obras del AVE o el nuevo Palacio de Justicia, la exigencia al gobierno regional de poner fin al grave deterioro de la sanidad pública en el área III o el resurgir de la oferta de ocio y alternativas para mantener una Lorca viva son los principales ejes que los socialistas pretenden desarrollar en los próximos nueve meses.

Diego José Mateos ha afirmado que “comenzamos el curso político de la modernización de Lorca y de la revolución de la movilidad urbana en Lorca. El avance que vamos a dar con la culminación de los grandes proyectos que se están materializando va a suponer un antes y un después histórico para el municipio”. En este sentido, ha considerado que “la gran transformación que vamos a vivir en los próximos meses es la consecución de muchísimo trabajo dando frutos para la sociedad lorquina, haciendo un municipio, una ciudad, unos barrios y unas pedanías más cómodas y más amables para vivir”.

El alcalde ha incidido en “todas las actuaciones que van a vertebrar mucho mejor la movilidad en Lorca, con la realización de la Ronda Central, el Vial de los Barrios Altos, o la culminación definitiva del paso de San Antonio partían en dos la ciudad y que han estrangulado durante demasiados años la expansión de Lorca. Todo ello con recursos clave como la rehabilitación de Ifelor o la Plaza de Toros, junto a la mejora urbana de numerosas calles y espacios verdes, facilitando además más de 1500 plazas de aparcamiento con el Plan Aparca para facilitar la movilidad de los vecinos”.

En cuanto a inversiones de otras administraciones ha destacado “la espectacular llegada de millones de euros en inversiones para Lorca desde el Gobierno de España y de los Fondos Europeos, en una demostración de destreza desde el Ayuntamiento a la hora de liderar proyectos y de la búsqueda de subvenciones y financiaciones de otras administraciones. Las obras hidráulicas, la digitalización, el Palacio de Justicia y , sobre todo las obras del AVE en sus diferentes tramos y las actuaciones de soterramiento a su paso por la ciudad “supondrá pasar de un tren del siglo XIX a uno del siglo XXI”.

Mateos Molina ha destacado que “durante estos tres años de mandato hemos dado un vuelco a la forma de hacer las cosas desde el Ayuntamiento con un método de trabajo muy dinámico”. Al respecto, ha incidido en que “esto nos ha permitido de hacer frente a la peor pandemia mundial en 100 años, realizando una labor ejemplar en cuanto a la gestión de esta crisis y a la par gestionar bien las cuentas municipales hasta llevarlas al mejor momento de los últimos 20 y poniendo las bases de los próximos años a través de unos nuevos Presupuestos Municipales muy potentes y de gran calado”.

La estabilidad de los nuevos presupuestos municipales son un hecho cualificado que Diego José Mateos considera “muy relevante tanto para ofrecer estabilidad y criterio en estos momentos de incertidumbre y para dar respuesta a todas las demandas que los vecinos de las distintas zonas y barrios de Lorca y las pedanías solicitan”. Esta estabilidad y buena situación municipal apunta a que “con ese paso adelante, Lorca y nuestro proyecto de ciudad afrontará una fase en las que abordaremos cualidades y objetivos mucho más potentes durante los próximos años, con el objetivo de que seamos esa capital comarcal comercial, cultural, universitaria, económica y social que merecemos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Queremos seguir potenciando en los próximos años lo que se hace bien y atraer nuevos horizontes basados más en la cualificación y en el valor añadido, sobre todo incrementando el peso de la industria”. El alcalde ha incidido en vincular más la universidad y la ciudad, con objetivos de ampliar las unidades formativas.

Donde ha puesto mucho hincapié en que “Lorca no puede seguir estando a la cola regional y nacional en la atención sanitaria. Hemos dicho basta al desprecio y desagravio sistemático del gobierno regional con Lorca y su comarca en forma de listas de espera, falta de especialistas, recursos obsoletos e insuficientes y cierre de consultorios. No voy a permitir que se juegue con la salud de los lorquinos. Y no voy a permitir que dejemos pasar vincular la potencialidad de la sanidad como sector vinculado a nuestro modelo de desarrollo y de empleo”.

Por último, Diego José Mateos ha reivindicado que “el Ayuntamiento vuelve a generar sinergias. Y este septiembre va a ser el mejor septiembre en muchos años, porque estamos dando con la tecla de hacer cosas por y para todos los gustos y todas las edades, y porque llevamos meses tratando de dar vida a las calles, el ocio y la cultura de Lorca”.