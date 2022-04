Mateos no comparte decisión Senado de no apoyar proposición de Ley de deslinde dominio público Calnegre

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha mostrado su rechazo a la decisión de no apoyar la proposición de Ley en el Senado que pretendía solventar la problemática de deslinde de dominio público de distintos poblados de la costa española. Mateos ha indicado que “desde el Ayuntamiento de Lorca no compartimos la decisión de rechazar la proposición de Ley en el Senado, que se votaba esta mañana, y que pretendía solucionar la cuestión pendiente del deslinde de dominio público de diversos poblados de la costa española, tales como el poblado de Puntas de Calnegre. Procedimiento del que, por otra parte, su supuesta eficacia generaba bastantes dudas”. El Primer edil ha puesto de manifiesto que "este equipo de Gobierno va a seguir trabajando para buscar una solución que de tranquilidad y frene ese desasosiego que tienen nuestros vecinos y vecinas de Puntas de Calnegre”. El alcalde de Lorca ha explicado que “lamentamos que esta cuestión no se solucionara en 2018 cuando se presentó una iniciativa exclusiva para Calnegre en el Congreso de los Diputados y a la que el Partido Popular votaba en contra, y evitaba su aprobación”. Diego José Mateos ha insistido en que “ahora, desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a seguir del lado de los vecinos, mano a mano con ellos, para buscar una solución definitiva