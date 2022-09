Más de 80 artesanos participan en la XXXVIII Edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia

La 38 edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) abre sus puertas hoy en Lorca con zona comercial y de venta de productos artesanos, así como demostraciones en directo, talleres en vivo, concursos, desfiles y conciertos. Además de un gastromercado, donde se pueden comprar y degustar productos como quesos, embutidos, empanadas, dulces, vinos y cervezas gourmet, se ha organizado un ‘showcooking’ a cargo del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Más de 80 artesanos de todo el país se dan cita en Feramur que se celebrará hasta el domingo 25 de septiembre. Participa también ‘Origen Murcia’, la asociación que reúne a las ocho Denominaciones de Origen de la Región de Murcia: D.O. Arroz de Calasparra, D.O. Pimentón de Murcia, D.O. de Jumilla, D.O. de Bullas, D.O. de Yecla, D.O. Pera de Jumilla y D.O. Quesos de Murcia y Queso de Murcia al vino.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, asistió hoy a la inauguración de la feria y destacó “la apuesta del Gobierno regional por impulsar la artesanía y fomentan la innovación para que sus productos se encuentren en mercados nacionales e internacionales, y el trabajo en la apertura de nuevos sectores como el hábitat e interiorismo”.

En esta línea, los artesanos podrán participar en misiones comerciales inversas específicas de Alemania y Francia, organizadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en las que se promoverá la acción comercial en sectores de decoración y hábitat, donde se integran campos como el mueble, textilhogar, iluminación y cerámica, entre otros.

La Consejería asume la organización y coste de la feria y ha ampliado la subvención directa a Feramur hasta alcanzar los 70.000 euros.

Formación para artesanos

Para mejorar la competitividad de los artesanos de la Región, la Dirección General de Consumo y Artesanía ha puesto en marcha un curso online de capacitación digital donde los participantes aprenderán las bases para digitalizar sus negocios con enseñanzas como técnicas clave de posicionamiento, marca, analítica digital, comunicación, ventas y entorno. La finalidad es ofrecer al sector artesano las herramientas necesarias para poder promocionar y comercializar sus productos en todo tipo de mercados.

Esta acción formativa está destinada a los profesionales que estén inscritos en el Registro Artesano de la Región de Murcia, y consiste en 12 horas de formación que se realizarán del 27 de septiembre al 28 de octubre.

La Consejería ha iniciado un plan de formación para este sector con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas artesanas mediante la mejora de la eficiencia y su adaptación a las exigencias del mercado y los nuevos hábitos de consumo.