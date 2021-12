Más de 80 actividades conforman la programación cultural, lúdica y turística organizada por el Ayuntamiento

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha presentado, esta mañana, junto al vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales y los ediles de Festejos y de Cultura, José Ángel Ponce y María Ángeles Mazuecos, la programación de Navidad organizada por el Consistorio lorquino con la colaboración de diversas áreas de gestión municipales.

El alcalde de Lorca ha destacado que “se trata de una programación pensada para el disfrute de pequeños y mayores, tanto de la ciudad como de las pedanías, con la que queremos seguir haciendo de Lorca un referente cultural, comercial, turístico y de ocio, también durante estas fechas tan señaladas”.

Diego José Mateos ha resaltado que “este año las Navidades suponen unas fechas muy especiales después de casi dos años muy duros con motivo de la pandemia del coronavirus, y que con tanto esfuerzo de todos está haciendo que Lorca refleje unos niveles de contagio que nos permite el desarrollo y la realización de eventos, siempre de acuerdo con la normativa sanitaria vigente”.

Y eso, ha indicado, Mateos Molina “es lo que queremos hacer, poner a disposición de todos los lorquinos y lorquinas una amplia programación de eventos culturales, turísticos, de ocio y tiempo libre, también deportivos, a través de los cuales nuestro vecinos y vecinas puedan encontrar un aliciente después de tantos meses en los que han demostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad con la situación que nos está tocando vivir”.

Francisco Morales ha indicado que “con la llegada de la Navidad, la ciudad se ilumina y se decora para que la vivamos y la disfrutemos, para lo que proponemos a lorquinos, visitantes y turistas un magnífico programa navideño donde todos podrán participar. En estas entrañables fechas a todos nos gusta visitar los belenes que con tanto esmero se preparan y que queremos ayudar a difundir colaborando con la Asociación de Belenistas de Lorca poniendo a su disposición personal de Turismo en la ermita de San Roque durante estos días, así como con la reedición de un folleto turístico para dar a conocer su museo”.

“También son épocas excepcionales para comprar los regalos en nuestras tiendas de barrio y degustar la gastronomía lorquina en bares y restaurantes. Pero, además, para hacer que la Navidad sea más divertida, desde la concejalía de Turismo se han organizado actividades para disfrutar tanto del principal monumento de la ciudad, nuestro castillo, como de la propia ciudad”, ha añadido Morales.

Mateos ha añadido que “en cuanto al programa, que hemos titulado ‘Lorca en Navidad’ podemos destacar que está conformado por más de 80 actividades, que se pueden consultar en el enlace navidadenlorca.es. Entre los principales acontecimientos, podemos destacar el acto de iluminación especial desde la Torre Alfonsina, previsto para este próximo sábado, 18 de diciembre, que junto al espectacular encendido del monumento al procesionista, en la Plaza del Óvalo, se ha convertido en un evento muy esperado por todos en estas fechas navideñas.

El viernes, 17 y el sábado, 18 de diciembre, Carrilló Christmas y Raya Real, serán los encargados de dar la bienvenida a la Navidad con unos eventos musicales que tendrán lugar a partir de las 19:30 horas, ambos bajo la gran carpa navideña instalada en la Plaza de España. El aforo será limitado debido a la situación sociosanitaria actual.

El día 17 de diciembre tendrá lugar de las atracciones infantiles instaladas en la plaza de Calderón, así como la novedad que supone la instalación de una pista de hielo sintético en la alameda de la Constitución.

Las pedanías también tendrán un especial papel en esta programación especial. El XX de diciembre se procederá a la instalación de los mágicos buzones reales, confeccionados para que un año más puedan llenar de ilusión cada rincón del municipio. En torno a este elemento, el Ayuntamiento de Lorca ha desarrollado una programación con animación infantil y talleres pensada para los niños y niñas de las pedanías, y que será presentada en breve.

Los más pequeños de nuestras casas recibirán la especial visita de Papá Noel, el domingo, 19 de diciembre, con un pasacalle previsto desde las 18 horas y que recorrerá la Avenida Juan Carlos I hasta el óvalo, desde calle Floridabanca, con la participación de la Academia de Danza de María Teresa Lazareno. Ese mismo día, por la mañana, a partir de las 12 h. tendrá lugar el tradicional encuentro de Cuadrillas, en calle Corredera.

Las niñas y niños de las academias de baile de Lorca tendrán, un año más, un papel protagonista dentro de la programación cultural que albergará la carpa de Plaza de España. Las academias de Nuria Periago, Violeta Mateo, María Teresa Lazareno y Nuria Guevara actuarán en el escenario de la céntrica Plaza de España.

Las actuaciones gratuitas de Zambomba Flamenca (lunes, 20 de diciembre) en el atrio de la Iglesia de San Cristóbal y Los Parramboleros (jueves, 23), en la Plaza de España, ambas a partir de las 19:30 horas, también se unirán a la programación musical para esta Navidad.

Los menores también podrán visitar la Casa Oficial de Papa Noel, en horario de mañana y de tarde, que estará instalada en Plaza de España, mismo lugar en el que nuestros mayores podrán disfrutar de su día, previsto para el lunes, 27 de diciembre con las actuaciones de Verónica Lozano, Marisol Segura, Peña La Jarapa, el Ballet de Carmen Franco, además de humor, entre otros. De esta forma, el consistorio reeditará esta emblemática gala después de que fuera suspendida por el temporal el pasado mes de septiembre, durante la feria.

Tanto la tarde de Noche Buena como la de Noche Vieja hay organizados dos programas con música a pie de bar con actuaciones desde las 17 horas en plazas como la de España, el Parque de San José y la Plaza del Pueblo Saharaui. Y, en la tarde del 31 de diciembre, la VIII San Silvestre Ciudad de Lorca pondrá el apunte deportivo y festivo a esta programación navideña en la que también se puede destacar el concierto de Año Nuevo, el domingo, 2 de enero, a partir de las 12 horas, a cargo de la Banda Municipal de Música, en la Plaza de España.

El concejal de Turismo ha recordado que “el acceso al castillo de Lorca es gratuito. En él tendremos un ‘árbol de los deseos solidario’ donde podemos dejar nuestros deseos y mensajes para hacer felices a los más pequeños y un arco de muérdago, tradición navideña en la que animamos a besarse compartir en redes sociales tu recuerdo de Lorca”.

Habrá paquetes especiales de tres entradas a los lugares interiores del castillo; las visitas guiadas ‘Jugando en Sefarad’, al castillo el día de Navidad y el de Reyes; la visita teatralizada ‘El caballero que pudo ser rey’ y ‘Cuentos de Navidad’, donde un personaje medieval te hará partícipe de los principales cuentos navideños que se contaban tiempos atrás; cenas con música en directo con el guitarrista Antonio Aroca; la recreación histórica ‘Vida en la Judería’; un taller de manualidades navideñas para decorar la casa y el árbol; así como un taller de dulces navideños, como galletas y dulces para endulzar las celebraciones de estos días tan especiales.

Morales ha añadido que “En la ciudad, además de la exposición gratuita ubicada en el antiguo convento de La Merced y las visitas guiadas ‘Paseando por Lorca’, a la antigua Colegiata de San Patricio, al Santuario de la Virgen de las Huertas y Palacio Califal, al casco antiguo de Lorca y ésta misma en inglés ‘The old town of Lorca’; así como la visita teatralizada ‘El secreto del irlandés’; para esta Navidad volvemos a organizar el tour benéfico on streaming ‘Y se armó el Belén’. Con esta visita guiada en directo digitalmente facilitamos a todos los interesados participar desde sus casas en un recorrido virtual benéfico por el Museo del Belén ubicado en la ermita de San Roque y por el monumental Belén Municipal que se encuentra en el Palacio de Guevara. Los beneficios irán destinados a las Residencias de Mayores de Lorca”.

También ofrecemos para estas fechas actividades especiales como la visita guiada ‘Lorca en Navidad’, en la que podremos recorrer junto a un guía los exteriores de los principales monumentos iluminados de la ciudad, haciendo hincapié en las tradiciones navideñas de Lorca y acabando en el Belén Municipal; y la visita guiada ‘La antigua Colegiata de San Patricio y sus Tres Plazas en Navidad’. Todas las actividades requieren reserva previa y pueden consultar información, fechas y horarios en www.lorcaturismo.es y www.lorcatallerdeltiempo.es

Para finalizar, Morales ha resaltado “el trabajo conjunto desarrollado por las concejalías de Festejos, Cultura, Deportes y Turismo para desarrollar unas fiestas adecuadas a la situación actual pero muy especiales, como bien puso de manifiesto el arranque de las mismas con el espectacular encendido del gran árbol luminoso que se ha instalado en el Óvalo”.