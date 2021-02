Más de 300 denuncias en la última semana de enero por Lorca por incumplir las restricciones

La Policía Local de Lorca ha interpuesto más de 300 denuncias en la última semana de enero por incumplir las restricciones o las normas sanitarias contra el coronavirus, según ha indicado el concejal de Seguridad, José Luis Ruiz.

De las 305 denuncias 86 fueron por esas reuniones de personas no convivientes; 66 por incumplir el uso obligatorio de mascarillas; 42 por no respetar el toque de queda; 33 por saltarse el confinamiento y 15 por exceso de ocupantes en vehículos.

Además 14 personas fueron denunciadas por no respetar el aforo de local, por permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre de los establecimientos y otras cuatro dpor no respetar las restricciones de circulación.

Otras 23 denuncias fueron interpuestas por incumplimientos de la ordenanza de Protección de la Seguridad Ciudadana y 22 por infracción de la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la mayor parte de ellas por botellones.

En las últimas semanas los agentes llevaron a cabo 35 controles en los que fueron identificadas 369 personas han sido identificadas y 460 vehículos