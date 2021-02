Más 20.000 ecuatorianos residentes en Murcia, inscritos para votar el domingo

Algo más de 20.000 ecuatorianos residentes en la Región de Murcia se han inscrito para participar este domingo en las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador, que movilizarán a unas 250 personas, entre voluntarios y personal del Consulado, en las 61 mesas electorales que se instalarán en la capital murciana (44), Lorca (8), Cartagena (6) y Jumilla (3) entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde.

Según ha informado este viernes el cónsul de Ecuador en la Región, Miguel Macías, los recintos electorales serán el exterior del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia y los hoteles Monreal de Jumilla, Los Habaneros de Cartagena y Jardines de Lorca.

Para facilitar desplazamientos a los electores, dado el cierre perimetral de la región y la prohibición de circulación entre municipios, el consulado ha puesto a disposición de sus compatriotas certificados de movilidad para mostrarlos a los agentes en el supuesto de que les afecte algún control de tráfico en la jornada del domingo.

La pandemia del coronavirus ha causado "multitud de inconvenientes" en la organización y celebración de esta jornada de elecciones, que tendrán lugar por primera vez al aire libre bajo grandes carpas, con especiales medidas de seguridad sanitaria y de control de aforos, en palabras de Macías, y podrían condicionar también los índices de participación.

"No me atrevo a dar una cifra, pero con la pandemia entiendo que habrá un absentismo importante porque al ser el voto voluntario (fuera de Ecuador) mucha gente no acudirá por problemas de salud o por miedo", ha opinado.

Ha animado a la participación en esta cita porque "aún siendo todas las elecciones decisivas para un país, estamos en esta ocasión ante algo beneficioso y muy bueno, o ante algo catastrófico que puede llevar a Ecuador a acabar como Venezuela".

El cónsul también ha considerado bastante probable que se llegue a una segunda vuelta en abril si ninguno de los 16 binomios a presidente y vicepresidente que concurren a estas elecciones no obtiene la mayoría absoluta de votos válidos más uno; es decir, sin incluir nulos ni blancos, o que llegue al 40 % de los sufragios y con una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre el segundo lugar.

A estos comicios concurren un número de candidatos y listas sin precedentes en el país: 16 aspirantes a presidente, 16 a vicepresidente, y alrededor de 5.000 candidatos para los 137 escaños de la Asamblea Nacional y para los cinco cargos en el Parlamento Andino.

Los principales partidos políticos son: Centro Democrático (izquierda), CREO-PSC (centroderecha), Alianza País (pseudo-oficialista), Partido Sociedad Patriótica (PSP), Movimiento Ecuatoriano Unido, Partido Avanza, Partido Fuerza EC, Izquierda Democrática, Movimiento Amigo, Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Plurinacional Pachakutik, Unión Ecuatoriana, Democracia Sí, Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y Juntos Podemos.